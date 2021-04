Case a 1 euro: il comune di Maenza aderisce all’iniziativa

Il comune di Maenza è l’ultimo comune in ordine di tempo ad aderire all’iniziativa Case a 1 euro, che continua a riscuotere grande successo agli occhi dei media internazionali. A questo proposito, il caso Laurenzana ha fatto scuola. Di recente ha anche lanciato il progetto senza deposito.

Maenza è un borgo medievale del Lazio, sito nella provincia di Latina, che conta poco più di tremila abitanti (dato Istat aggiornato al 2017, ndr). Il borgo vanta una storia millenaria ed è tra i piccoli centri laziali più interessanti da visitare. Sorge lungo l’antica Via Francigena, su una collina a 358 metri d’altitudine. La sua posizione le consente di avere una vista invidiabile sulle isole pontine di Ponza, vale a dire Zannone e Palmarola.

Case a 1 euro a Maenza: il progetto dell’amministrazione comunale

Il progetto Case a 1 euro a Maenza è finalizzato al recupero delle case abbandonate del centro storico. Sono innumerevoli gli esempi che si possono fare al riguardo, cioè di piccole realtà che scelgono di affidarsi alla popolare iniziativa per restituire l’antico splendore al centro storico.

Maenza, in questo, non è da meno, anzi. Come specifica il sito web LatinaOggi, possono partecipare al bando soltanto le persone che manifestano un interesse concreto per le sole case disabitate del centro storico.

Ridare vita al centro storico del borgo

Così come prevedono i bandi delle altre amministrazioni sparse in giro per l’Italia, anche quello di Maenza si pone come obiettivo di restituire al centro storico del borgo un aspetto più attraente. Questo non solo per i turisti italiani ma anche per i visitatori stranieri e le eventuali imprese che volessero investire nelle potenzialità del paese.

La pubblicazione dei moduli online per manifestare il proprio interesse nell’acquisto di una delle case in vendita al prezzo simbolico di 1 euro è fissata per la prossima settimana. Nei prossimi giorni scopriremo quale sarà l’appeal di Maenza anche agli occhi dei mass media esteri, dopo l’eclatante caso di Laurenzana.

Nell’ultimo anno, infatti, sono sempre di più i borghi o le città che hanno aderito a questo interessante progetto che sta riscuotendo un certo appeal agli occhi degli acquirenti.

