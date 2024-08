Avete presente le promozioni dei ristoranti dove si mangia di tutto a prezzo fisso? Ecco, la stessa cosa è stata ora introdotta da Wizz Air. La compagnia ungherese ha infatti lanciato All you can fly, una promo che permette di viaggiare in quasi tutta Europa a prezzo bloccato. Cosa significa? Che si paga un abbonamento e si può poi viaggiare per varie destinazioni senza dover aggiungere ulteriori costi. L’abbonamento ha validità annuale, ma solo entro domani 15 agosto si potrà sfruttare la promo ottenendo un forte sconto.

La grande trovata di Wizz Air

Ecco a voi All you can fly, l’iniziativa lanciata da Wizz per lanciare la membership card che permetterà di viaggiare in quasi tutta Europa con un prezzo davvero incredibile. Parliamo di circa 800 destinazioni presenti nel vecchio continente. Avete capito bene, un intero anno per viaggiare senza limiti. E il prezzo? È davvero da cogliere al volo, solo 599 euro. Si tratta quindi di un’iniziativa senza precedenti che gli amanti dei viaggi dovranno certamente cogliere al volo. Occhio però, ci sono delle limitazioni importanti da tener presente.

Partiamo per ordine, la All you can fly è appunto una card dedicata ai membri che sottoscrivono un abbonamento è ha validità di 12 mesi a partire dal primo giorno di attivazione. I membri potranno prenotare il proprio volo scegliendo tra le circa 800 destinazioni disponibili con un anticipo minimo di 72 ore dalla partenza. Come detto, il costo annuale di tale card è di 599 euro, ma se la si attiva entro il 15 agosto, ossia domani, si avrà un ulteriore sconto di 100 euro, e si andrà quindi a pagare soltanto 499 euro.

All you can fly, viaggi aerei senza limiti con Wizz

Come detto, ci sono alcuni paletti da tener presente con la nuova proposta All you can fly di Wizz. Oltre al già citato tempo limite per prenotare, c’è anche quello del costo della stessa prenotazione da dover fronteggiare.

Il prezzo per prenotare il proprio volo è di 9,99 euro. Per quanto riguarda invece il limite delle 72 ore, già significa che la card non copre i voli last minute, quindi se abbiamo bisogno di un volo in giornata o appena il giorno dopo, dovremo pagarlo a parte. Un’altra importante limitazione è l’esclusione delle rotte nazionali italiane. Inoltre, la possibilità di prenotare è limitata ai voli di sola andata disponibili entro ledalla partenza, con un massimo di tre prenotazioni effettuabili nello stesso giorno.

Un altro paletto è quello di non poter modificare il volo una volta prenotato. Inoltre la carta può essere utilizzata esclusivamente dal titolare. Infine, nell’abbonamento è previsto solo un bagaglio a mano. Una ulteriore valigia o un altro bagaglio da mettere in stiva saranno pagati a parte. Superate queste limitazioni, possiamo dire che All you can fly si propone come una soluzione davvero incredibile per tutti coloro che vogliono partire per tanti viaggi durante l’anno. Le destinazioni sono molteplici, da Londra a Parigi, ma anche Vienna e Berlino. Insomma, il meglio del vecchio continente e non solo, visto che è possibile sceglier anche mete come la tanto apprezzata Dubai. L’iniziativa potrebbe dare uno scossone a tutto il settore e aprire nuovi scenari nel mondo dei viaggi aerei.

