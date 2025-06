Diritto camerale: come calcolarlo in un click grazie al portale Unioncamere

Tra gli adempimenti fiscali obbligatori per imprese e titolari di Partita IVA vi è il pagamento del diritto camerale annuale. Si tratta di un tributo dovuto annualmente per l’iscrizione al Registro delle Imprese, gestito dalle Camere di Commercio, il cui ammontare varia in funzione della natura e delle dimensioni dell’attività (in termini di tipologia di imprese e di fatturatto).

Sono state introdotte semplificazioni significative nella procedura di determinazione dell’importo dovuto, anche grazie all’impiego di strumenti digitali messi a disposizione degli utenti.

Diritto camerale, termini di versamento

Il diritto camerale annuale 2025, come per gli altri anni, deve essere versato entro i termini stabiliti per il saldo delle imposte relative all’anno precedente e per il primo acconto dell’anno corrente.

Tali scadenze coincidono generalmente con quelle previste per il versamento dell’IRPEF o IRES, a seconda della tipologia del contribuente (incluse eventuali proroghe).

In alternativa, è prevista una finestra di tempo aggiuntiva che consente di effettuare il pagamento tardivo di 30 giorni, ma con una lieve maggiorazione dello 0,4%. Questa modalità è utile per coloro che, per motivi organizzativi o di liquidità, non riescono a rispettare la scadenza principale. Chi non paga nei termini può, comunque, rimediare con il ravvedimento operoso.

Criteri di calcolo: importi fissi e variabili

Il calcolo diritto camerale varia a seconda della forma giuridica dell’impresa:

Imprese individuali: versano un importo fisso predeterminato;

Società: l’importo è determinato in misura proporzionale, con riferimento al fatturato conseguito.

In quest’ultimo caso, il calcolo deve tenere conto degli scaglioni indicati da apposite tabelle, aggiornate periodicamente, che suddividono le fasce di fatturato e i relativi coefficienti da applicare.

Oltre alla sede principale, si considerano anche eventuali unità locali situate in altre province, il che può aumentare l’importo dovuto.

Digitalizzazione del processo: il servizio online di Unioncamere

A facilitare il processo di determinazione dell’importo è intervenuta Unioncamere, che ha sviluppato un sistema digitale innovativo per il calcolo. Grazie a questa piattaforma di calcolo diritto camerale, disponibile sul portale ufficiale, gli utenti possono generare rapidamente l’importo da versare, in maniera sicura e personalizzata.

Inserendo semplicemente il codice fiscale dell’impresa, il sistema è in grado di rilevare in automatico la composizione dell’azienda: sede legale, eventuali sedi secondarie o unità produttive, anche se dislocate in province diverse. Questo consente un calcolo completo, che tiene conto di ogni elemento rilevante, evitando dimenticanze o omissioni che potrebbero comportare errori nei conteggi.

Calcolo diritto camerale e inserimento del fatturato

Nonostante la grande quantità di dati già in possesso del sistema, per completare l’elaborazione è necessario che l’utente inserisca il valore del fatturato annuo. Questo perché l’informazione non è ancora disponibile in via ufficiale, non essendo state trasmesse, in quel momento, le dichiarazioni IRAP da parte dei contribuenti.

Una volta digitato il dato, il sistema è in grado di effettuare automaticamente tutti i calcoli necessari, restituendo il valore esatto del diritto camerale dovuto, inclusivo di eventuali componenti accessorie derivanti da sedi secondarie o filiali.

Emissione automatica del modello F24

Concluso il calcolo, la piattaforma genera in tempo reale il modello F24 precompilato, pronto per essere utilizzato ai fini del pagamento (telematico). L’utente può salvare il file e stamparlo per l’uso, ad esempio per un confronto con eventuali modelli prodotti dal proprio software gestionale.

In aggiunta, è disponibile un’opzione per ricevere i dettagli del calcolo via email, funzionalità utile per chi desidera archiviare la documentazione o condividere le informazioni con il proprio commercialista.

Un’ulteriore possibilità offerta dal servizio riguarda il pagamento immediato online, grazie all’integrazione con la piattaforma PagoPA. Se si opta per questa modalità, non è nemmeno necessario stampare il modello F24: basta selezionare il pulsante dedicato per accedere all’area dei pagamenti digitali, completando l’operazione in pochi minuti.

Questa funzione rappresenta un’evoluzione significativa nella semplificazione degli adempimenti, riducendo al minimo i margini di errore e i tempi necessari per il completamento della pratica.

Riassumendo