L’IMU è l’imposta che i contribuenti pagano sulla casa. Ma non è l’unica tassa che i proprietari pagano sugli immobili. Perché le proprietà immobiliari sono pure assoggettate ad IRPEF. Tanto è vero che finiscono nel modello 730. E poi gli immobili finiscono nelle DSU per gli ISEE, incidendo pure sul diritto a prendere sussidi e prestazioni assistenziali. Però ci sono esenzioni, riduzioni ed esoneri praticamente su ogni imposta, tassa o dichiarazione. Ma solo sulla prima casa e sulle cosiddette pertinenze. E adesso l’Agenzia delle Entrate specifica come fare a considerare pertinenza un semplice box auto in modo tale, per esempio, da non pagare l’IMU.

Dall’Agenzia delle Entrate niente tasse sul box auto, ecco perché

Per pertinenza si fa riferimento a quelle proprietà immobiliari che sono funzionali alla prima casa, ovvero all’abitazione principale di un determinato nucleo familiare. Le pertinenze sono immobili collegati, come funzione, ad altri immobili. E il cui utilizzo aumenta il valore dell’immobile che potremmo definire come quello principale, come lo è la casa di abitazione del nucleo familiare.

In genere sulla prima casa non si paga l’IMU, salvo che la casa non sia una casa di lusso è inserita in catasto alle categorie A1, A8 e A9. E non si paga nemmeno per la pertinenza della prima casa. L’IMU si applica quindi solo su seconde case, immobili commerciali, aree edificabili e terreni agricoli. Ma è sulle pertinenze della prima casa che occorre fare dei particolari distinguo. Perché se è vero che anche la pertinenza in genere è esente da IMU, è altrettanto vero che l’esenzione si materializza a determinate condizioni previste dalla legge.

SI paga l’IMU sulla prima casa solo in alcuni casi, poi esonere anche per le pertinenze

L’IMU sulla prima casa non si paga, ma a condizione che il nucleo familiare sia residente effettivamente in quell’immobile. Perché non basta che quel determinato immobile sia l’unico intestato ad un componente di quella famiglia e che non ce ne siano altri di proprietà. Per esempio chi vive in affitto, magari per questioni lavorative ed ha la sua unica casa intestata vuota, ovvero non usata come residenza da parte del proprietario e della sua famiglia, viene lo stesso assoggettata ad IMU.

Per le pertinenze invece il discorso è più complesso. L’Agenzia delle Entrate spiega che per godere dell’esonero dall’IMU anche sulla pertinenza, bisogna non sbagliare la loro indicazione nella dichiarazione dei redditi. Cosa c’entra la dichiarazione dei redditi con l’IMU lo spiega l’Agenzia delle Entrate. Perché in effetti l’IMU si paga con modello F24 e non con conguagli o trattenute nel modello 730 o nell’altro modello di dichiarazione, ovvero il Redditi PF.

Ecco come spiega l’esonero pertinenza e l’inserimento nel 730 l’Agenzia delle Entrate

Vanno considerate come pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari che in catasto hanno delle categorie catastali di classamento differenti da quelle della prima casa.

Mai una pertinenza può avere la stessa categoria catastale della prima casa (per esempio A4 e A4). E non può essere pertinenza un immobile che ha una categoria catastale ad uso abitativo (A/2 abitazioni di tipo civile, A/3 abitazioni di tipo economico, A/4 abitazioni di tipo popolare, A/5 abitazioni di tipo ultra popolare, A/6 abitazioni di tipo rurale, A/7 villini.

In base ai dettami dell’articolo numero 10 comma 3/bis del Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), le unità immobiliari da considerare come pertinenze di una casa di abitazione principale devono essere box, garage, cantine e simili, purché destinate al servizio della prima casa anche se diverse come collocazione geografica.

Categoria catastale importante, ma lo è anche l’utilizzo nel modello 730

Si ricorda che nel modello 730 bisogna indicare tutti gli immobili di proprietà del contribuente dichiarante, e per ogni immobile va indicato l’utilizzo.

E se va indicato l’utilizzo 1 per la prima casa, per la pertinenza va indicato l’utilizzo 5. In questo modo ecco che sia sulla prima casa che sulla pertinenza (che può essere solo una per stessa categoria catastale, cioè se ci sono due garage C6, solo uno è pertinenza e solo uno è esente da IMU), sono si paga l’Imposta Municipale Unica.