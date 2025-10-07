I conti con il Fisco si devono fare sempre e i contribuenti italiani lo sanno bene. Tasse da versare, cartelle esattoriali, imposte, tributi e chi più ne ha più ne metta. E dopo la pausa estiva, dove le operazioni di riscossione sembra siano andate in vacanza, ecco che si torna a parlare di controlli del Fisco e di notifiche di atti di svariata natura. Oggi per esempio analizziamo cosa potrebbe succedere a breve a 12.000 contribuenti. Infatti dall’Agenzia delle Entrate sarebbero in procinto di arrivare 12.000 lettere per determinati i proprietari di casa. parliamo sostanzialmente di alcuni dei titolari del diritto di proprietà su degli immobili su cui hanno goduto del famoso e forse famigerato superbonus al 110%.

La misura tanto cara al Movimento 5 Stelle e su cui da tempo si scatenano molte critiche, permetteva di recuperare in sede di opere di ristrutturazione, un valore del 10% superiore alle spese sostenute. Ma una casa sistemata in maniera profonda, godendo di una agevolazione molto allettante che permetteva di recuperare tutto quanto speso con addirittura un premio, per forza di cose fa variare il valore della casa. E non solo a livello di mercato ma anche a livello catastale. Ed è su quest’ultimo valore che adesso per tanti contribuenti arrivano i problemi.

Dall’Agenzia delle Entrate 12.000 lettere in arrivo, colpiti i proprietari di casa, ecco chi sono

Su una casa il valore di mercato è una cosa, quello catastale è un’altra cosa. Il primo è quello dettato da regole di mercato, dalla posizione della casa, dalla sua collocazione geografica e così via dicendo. Parliamo del valore che in genere si usa nelle compravendite immobiliari.

Il valore catastale invece è quello su cui la casa o l’immobile in genere, viene tassato. La cosiddetta rendita catastale serve per versare le imposte sui redditi, per versare l’IMU e così via dicendo.

Più alta è la rendita, più tasse si pagano. E se a seguito di opere di ristrutturazione il valore della casa cambia, questo non vale solo per il valore di mercato ma anche per le rendite catastali. A maggior ragione se consideriamo che con un superbonus al 110% le opere di ristrutturazione potrebbero davvero aver portato a sostanziali modifiche della casa.

Le nuove lettere dell’Agenzia delle Entrate dopo quelle di aprile 2025

Sarebbero ben 12.000 i contribuenti italiani interessati adesso da questo massivo invio di lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate. Un invio che riguarda quanti a seguito del superbonus sfruttato non hanno aggiornato i dati catastali da cui parte il prelievo fiscale sugli immobili naturalmente.

Si tratta del secondo turno di lettere dal momento che già da tempo erano partite le prime lettere con il suggerimento di mettere in regola le questioni catastali della casa. Ad aprile 2025 infatti il Fisco iniziò a tambureggiare, mandando lettere a soggetti che avevano sistemato casa ma su immobili che in catasto erano addirittura privi di rendita.

Anche in questo caso si tratta di lettere bonarie, ovvero delle cosiddette lettere di compliance.

In parole povere, inviti a mettersi in regola. Perché di fatto continuando ad omettere gli aggiustamenti in catasto delle relative rendite degli immobili, il rischio è di finire con il diventare periodici evasori fiscali. Meno rendita meno imposte, come detto in precedenza.

E di conseguenza chi si trova in questa condizione ha già pagato meno IMU e meno IRPEF. Proseguendo su questa strada l’evasione prosegue e il debito nei confronti dell’erario aumenta.

Ecco il profilo di chi riceve adesso le nuove proposte di compliance

Ricapitolando, dopo le prime lettere a proprietari di immobili a rendita zero, adesso si va oltre. E si guarderà per queste 12.000 lettere a proprietari di casa che hanno immobili con rendita piuttosto bassa ma su cui è stato sfruttato il superbonus al 110%.

Probabilmente i fattori che faranno scattare questi invii da parte del Fisco saranno l’entità del credito da superbonus sfruttato, magari con cessione o sconto in fattura se non con sgravio fiscale a proprio nome. Ma anche il valore della rendita catastale dell’immobile. Se tra i due fattori c’è una discordanza elevata, ecco che si mette nel mirino quel contribuente, che sarà tra i 12.000 a cui presto arriverà la proposta di compliance.