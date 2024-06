Il certificato di Leonteq qui analizzato consente di investire indirettamente su Pagamenti Elettronici (Block e Paypal) e Cripto-Monete (Coinbase), con elevato rendimento potenziale, protezione condizionata discretamente conservativa ed il nuovo ed interessantissimo effetto Bosted ATK sull’autocall.

Paypal (PYPL) e Coinbase (COIN) sono quotati al NASDAQ100, mentre Block (SQ) è quotata al NYSE.

I sottostanti sono caratterizzati da un buonissimo margine medio di volatilità implicita e consentono un agevole strutturazione del prodotto, mentre l’investitore deve valutare: composizione del portafoglio sottostante del cross-asset structured product, redditività massima potenziale, grado di protezione condizionata su capitale e cedole, scadenza e potenziali bias post emissione.

Leonteq Certificate Phoenix Memory Boosted ATK: Struttura

A seguire la struttura del certificato targato Leonteq:

Barriera Europea al 60% dei valori iniziali

al 60% dei valori iniziali Trigger cedole al 60% dei valori iniziali

al 60% dei valori iniziali Cedole mensili condizionate dell’1,5% (max. 18% p.a.) sul valore nominale

dell’1,5% (max. 18% p.a.) sul valore nominale Autocall trigger attiva dal 4° mese (dal 03/10/2024), pari al 100% dei valori iniziali e con effetto Boosted ATK : se scatta la condizione si ottengono la cedola del mese in questione più tutte quelle cumulate fino a quella data

attiva dal 4° mese (dal 03/10/2024), pari al 100% dei valori iniziali e con : se scatta la condizione si ottengono la cedola del mese in questione più tutte quelle cumulate fino a quella data Scadenza a 2 anni

a 2 anni Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera rilevato a 994,51 Euro – intorno alle 13:11 del 19/06/2024 –

Leonteq Certificate Phoenix Memory Boosted ATK: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Leonteq il 10.06.2024, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 03.06.2026 (liquidazione 10.06.2026), è negoziato su EuroTLX (Cert-X) ed ha un valore nominale di 1000 Euro.

Meccanismo cedolare

Il Certificato di Leonteq paga quindi cedole mensili condizionate di 15 Euro, cioè se i sottostanti non scendono oltre il trigger delle cedole, posto al 60% del livello iniziale. In altre parole i sottostanti non devono scendere oltre il -40% dal loro valore iniziale affinché venga elargita la cedola dal contratto.

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono contemporaneamente sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di rimborso anticipato: Autocall Boosted ATK

Ad ogni data di valutazione (osservabile dal 3° mese) si attiva potenzialmente la condizione Boosted ATK: se il valore di tutti i sottostanti è pari o superiore al relativo valore iniziale scatta la condizione, si ottengono il valore nominale più la cedola del mese in questione e quelle cedole accumulate fino a quella data; altrimenti la vita del prodotto continua.

NB: se la condizione scatta alla prima data si ottiene il nominale, la cedola del mese in questione più le altre 4 cedole accumulate, per un totale di 1075 Euro; se scatta alla seconda data si otterranno 1090 Euro e cosi via, fino ad arrivare ad un massimo di 1375 Euro.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 3 scenari alla data di valutazione finale:

se tutti i sottostanti sono pari o superiori al relativo valore iniziale scatta la condizione Boosted ATK e si riceve un massimo di 1375 Euro.

se i sottostanti non scendono sotto la barriera europea – della stessa entità del trigger cedolare -, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria – per un totale di 1360 Euro;

in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO (Worst Of, ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale), pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del suddetto sottostante.

Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Da notare anche la presenza dell’opzione quanto: nonostante i titoli su cui è scritto il certificato siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni (favorevoli o sfavorevoli) del cambio EUR/USD.

Il Portafoglio Sottostante e la Componente Lineare

La situazione attuale sul portafoglio sottostante di questo certificato di Leonteq è la seguente:

PYPL-> valore iniziale (63,33 USD), Barriera/trigger cedola (37,998 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura del 18.06.2024 a 59,12 USD, pari al 93,35% del valore iniziale)

SQ -> valore iniziale (64,25 USD), Barriera/trigger cedola (38,55 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura del 18.06.2024 a 61,9 USD, pari al 96,34% del valore iniziale)

COIN -> valore iniziale (244,2 USD), Barriera/trigger cedola (146,52 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura del 18.06.2024 a 235,95 USD, pari al 96,62% del valore iniziale)

Dato che PYPL rappresenta il WO, trovandosi al 93,35% del valore iniziale, e che il certificato quota sopra ai 933,50 Euro, si può dire che il prodotto stesso quota con un premio sulla componente lineare, indotto dalla nuova struttura Boosted ATK favorevole all’investitore. Per saperne di più si legga anche cosa si intende per componente lineare.

Analisi dinamico-oggettiva del payoff a scadenza

In base alle quotazioni attuali del WO, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di circa 994,51 euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %) a parità di condizioni sugli altri sottostanti:

La condizione Boosted ATK non viene mostrata nel payoff a scadenza, ma come detto se scatta si riceve il totale massimo di 1375 Euro, con un massimo rendimento potenziale a 2 anni del 38,26% (19,56% annuo).

1. Se il certificato non si è estinto anticipatamente Leonteq paga il nominale più l’ultima cedola condizionata (assieme a quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria) se il sottostante WO non scende oltre il -35,72% dall’attuale quotazione. Considerando l’effetto memoria (24 cedole) ed il nominale, il certificato pagherebbe 1360 Euro, con un rendimento potenziale lordo a poco meno di 2 anni intorno al 36,75% (18,79% annualizzato).

2. Viceversa, se PYPL scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore superiore rispetto all’investimento diretto sul sottostante stesso (il certificato, come detto, quota con un premio sulla componente lineare).

Codice ISIN

CH1349984430

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato targato Leonteq.