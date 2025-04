Cambiare caldaia si può con questo bonus, ecco quanto si risparmia

Sostituire la vecchia caldaia oggi non è solo una scelta ecologica ma anche un’occasione concreta di risparmio. Grazie ai bonus attualmente attivi, è possibile cambiare il proprio impianto con una tecnologia più efficiente, spendendo molto meno del previsto. Ma quale bonus conviene davvero e quanto si può risparmiare?

Negli ultimi anni lo Stato ha introdotto diverse agevolazioni fiscali per incentivare interventi di efficientamento energetico negli edifici, con particolare attenzione agli impianti di riscaldamento. Le caldaie, se obsolete, non solo consumano molto, ma emettono più Co2 e aumentano la bolletta. Ecco perché cambiare caldaia oggi è diventata una delle scelte più consigliate.

Il bonus migliore per cambiare caldaia

Il principale incentivo attivo per chi vuole sostituire la caldaia è il Bonus Casa, che permette una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Questo bonus può essere utilizzato anche per semplici interventi di sostituzione della caldaia, senza dover necessariamente realizzare opere strutturali.

Tuttavia, se si decide di installare una caldaia a condensazione di classe A con contestuale installazione di valvole termostatiche, si può accedere anche all’Ecobonus, che garantisce una detrazione del 65%. Questo vale solo per interventi che comportano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.

In alternativa, per chi desidera beneficiare dello sconto direttamente in fattura o della cessione del credito, alcune aziende offrono la possibilità di attivare formule agevolate, in cui il cliente paga solo la parte non coperta dall’incentivo.

Quanto si risparmia davvero

Il risparmio concreto varia in base alla caldaia scelta, ai lavori necessari e al tipo di incentivo utilizzato. Prendendo come riferimento una spesa di 3.000 euro per una caldaia a condensazione di fascia media, e ipotizzando di accedere all’Ecobonus, si può ottenere una detrazione di 1.950 euro.

Se si opta invece per il Bonus Casa, il rimborso sarebbe di 1.500 euro.

Ma il vero risparmio si avverte nel lungo periodo. Una caldaia moderna consuma dal 20% al 30% in meno rispetto a un modello tradizionale, con un taglio annuo sulla bolletta del gas che può arrivare anche a 300-400 euro, a seconda dell’uso e dell’abitazione. Inoltre, l’efficienza energetica di una nuova caldaia riduce anche l’impatto ambientale, contribuendo agli obiettivi europei di sostenibilità.

Bonus caldaia, conviene agire subito?

Assolutamente sì, soprattutto in vista dei mesi più freddi e della possibile riduzione dei bonus negli anni futuri. È importante affidarsi a installatori qualificati, conservare tutta la documentazione e, nel caso di detrazione fiscale, indicare correttamente le spese nella dichiarazione dei redditi. Chi ha un impianto vecchio, rumoroso o che fatica a scaldare uniformemente gli ambienti, dovrebbe considerare seriamente la sostituzione. Il costo iniziale, grazie agli incentivi, è più che dimezzato, e il ritorno economico si misura nel tempo attraverso bollette più leggere.

I punti più importanti.