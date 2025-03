BTp Valore marzo 2030, oggi lo stacco della quarta cedola: ecco i dati del pagamento

Oggi il Tesoro metterà in pagamento la quarta cedola del BTp Valore 5 marzo 2030 (ISIN: IT0005583486), che un anno fa si distinse per essere stato (e finora rimasto) il bond retail dei record. Nessuno ad oggi ha pareggiato i suoi ordini in fase di collocamento per ben 18,316 miliardi di euro. Due mesi più tardi, la quarta emissione andò meno bene, fermandosi a 11,23 miliardi di richieste. Un paio di settimane fa, invece, il Tesoro incassa 14,906 miliardi con il BTp Più, nuova emissione retail.

Tassi annuali del bond retail

La cedola in pagamento del BTp Valore sarà oggi dello 0,8125%, visto che su base annuale è stata fissata al 3,25% per i primi 3 anni e al 4% dal quarto anno alla scadenza.

Previsto anche un premio fedeltà dello 0,7% e riconosciuto solamente ai sottoscrittori che manterranno il bond con sé fino al 5 marzo 2030. La corresponsione della cedola, come sappiamo ormai sin dal secondo BTp Valore emesso nell’ottobre del 2023, avviene con cadenza trimestrale. Questo significa che dobbiamo suddividere il tasso annuo per 4, al fine di ottenere quello trimestrale.

Rendimento annuale netto reale al 3%

Ed è così che arriviamo allo 0,8125% di cui sopra (3,25% / 4). Su un lotto minimo di 1.000 euro nominali, fanno 8,13 euro lordi. Al netto dell’imposta del 12,50%, scendono a 7,11 euro. Possiamo tirare le somme e fare un primo bilancio a distanza di un anno dall’investimento. Le quattro cedole in pagamento hanno sinora reso all’investitore 28,44 euro netti. A questa somma possiamo aggiungere i 21,90 euro lordi che otterremmo oggi nel caso di rivendita del bond sul mercato secondario. Il BTp Valore marzo 2030 quota, infatti, a 102,19. Significa che potremmo venderlo per 1.021,90 euro per ogni lotto minimo di 1.000 euro.

Poiché anche su tale plusvalenza va versata allo stato l’imposta del 12,50%, otteniamo un guadagno complessivo netto di 47,60 euro. Fanno il 4,76%, che in un anno non sono affatto male. Anche perché in questo periodo l’inflazione italiana è stata per fortuna bassa, pari all’1,7%. In termini netti reali, quindi, il nostro ipotetico investimento avrebbe offerto il 3%.

Pagamento cedola BTp Valore complessivo

E quale sarà il pagamento complessivo di oggi della cedola per il BTp Valore? Il Tesoro dovrà sborsare una cifra pari a circa 149 milioni lordi, anche se gli torneranno indietro sotto forma di imposta sugli interessi 18,6 milioni. L’esborso netto ammonterà a circa 130 milioni, qualcosa come 2,20 euro per ciascun abitante nello Stivale. Il prossimo pagamento della cedola avverrà in data 5 giugno. Ricordate che chi volesse rivendere il titolo prima del successivo stacco, riceverebbe dall’acquirente il pagamento non solo del prezzo di mercato, ma anche del rateo attivo degli interessi maturati fino alla data della compravendita.

