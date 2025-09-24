Bonus formazione giovani agricoltori al countdown finale: ultime ore chiedere 2.500 euro

Il bonus formazione giovani agricoltori entra nella fase conclusiva: la finestra per inviare la comunicazione delle spese si chiude oggi, 24 settembre 2025. Il canale online dell’Agenzia delle Entrate, aperto dal 25 agosto, resta disponibile fino alla scadenza per trasmettere i dati necessari al riconoscimento del credito d’imposta.

Bonus formazione giovani agricoltori: a chi è rivolto e per quali iniziative

L’agevolazione sostiene chi ha intrapreso un’attività agricola in tempi recenti. Possono accedere al bonus formazione giovani agricoltori gli imprenditori agricoli:

con età compresa tra 18 e 41 anni compiuti;

che hanno avviato l’impresa dal 1° gennaio 2021;

in possesso di un codice Ateco che inizia con “01”, a identificare le attività agricole.

Il contributo assume la forma di credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute nel 2024 per percorsi formativi collegati alla gestione dell’azienda agricola. L’importo non può superare 2.500 euro per ciascun beneficiario.

Rientrano tra i costi ammissibili:

attività per acquisire competenze gestionali: corsi, seminari, conferenze, percorsi di coaching, purché pertinenti alla conduzione dell’impresa agricola;

viaggi e pernottamenti connessi alla partecipazione alle iniziative formative sopra indicate, entro il limite del 50% del totale dei costi che concorrono all’agevolazione.

Anche l’IVA può entrare nel computo, solo quando rappresenta un onere effettivo e non detraibile per l’imprenditore.

Come documentare le spese

Ai fini del bonus, i pagamenti devono essere tracciati e supportati da documenti (fatture o ricevute) dai quali risulti immediatamente il collegamento tra esborso e spesa agevolabile. Questo requisito è essenziale per il controllo e per evitare contestazioni in fase di riconoscimento del credito.

La comunicazione all’Agenzia: modello, canale e ricevute

La dichiarazione dell’ammontare delle spese sostenute va inviata esclusivamente per via telematica, utilizzando il software “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

È previsto un modello dedicato con relative istruzioni.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dall’interessato oppure tramite un intermediario abilitato. Al termine dell’invio, il sistema rilascia una ricevuta che attesta:

la presa in carico della comunicazione;

lo scarto, con indicazione delle motivazioni.

In presenza di errori, è consentito sostituire la comunicazione o rinunciare al credito, secondo quanto stabilito dal provvedimento del 24 luglio 2025.

Quando e come utilizzare il credito d’imposta

Il credito maturato potrà essere impiegato in compensazione tramite Modello F24. Tuttavia, l’utilizzo è subordinato a due condizioni:

decorrenza temporale: l’F24 potrà essere presentato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fisserà la percentuale massima fruibile. Ciò significa che, in base alle risorse disponibili, il credito effettivamente utilizzabile potrebbe essere rimodulato rispetto all’importo richiesto;

conferma formale: occorre attendere una seconda ricevuta dell’Agenzia che conferma il riconoscimento del credito. Solo dopo tale esito è possibile procedere con la compensazione.

Un aspetto determinante riguarda la conclusione del percorso formativo: il corso, seminario o programma di coaching deve essere terminato prima dell’utilizzo del credito. In mancanza, si verifica la decadenza dall’agevolazione.

Le cause che fanno perdere il bonus formazione giovani agricoltori

Oltre all’uso del credito prima del completamento della formazione, comportano la decadenza anche:

dichiarazioni non veritiere;

documentazione non attendibile o incoerente con i pagamenti effettuati.

Una corretta raccolta delle pezze giustificative e la coerenza tra fatture, ricevute e flussi di pagamento rappresentano quindi un presidio fondamentale per conservare il diritto al bonus formazione giovani agricoltori.

Perché il bonus formazione giovani agricoltori conta per il settore

Il ricambio generazionale in agricoltura passa anche dalla professionalizzazione della gestione aziendale. L’agevolazione bonus formazione giovani agricoltori, consente di alleggerire il costo di formazione mirata su temi come organizzazione, amministrazione, controllo di gestione e pianificazione operativa, nonché di sostenere le spese logistiche per partecipare agli eventi formativi più utili.

Il tetto a 2.500 euro e l’aliquota all’80% delineano uno strumento concreto, pensato per chi ha avviato l’attività da poco e necessita di rafforzare le competenze manageriali.

Riassumendo