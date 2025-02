Bonus bollette. Coma cambia in base al nucleo familiare?

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha recentemente comunicato gli importi del Bonus Bollette 2025, una misura di sostegno pensata per aiutare le famiglie a far fronte ai costi delle utenze di energia elettrica, gas e acqua.

Questo bonus è rivolto a chi si trova in una condizione di disagio economico, con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a determinate soglie.

La sua applicazione dipende non solo dal reddito della famiglia, ma anche dalla sua composizione, un aspetto fondamentale che determina l’entità dell’importo a cui si ha diritto.

In questo articolo, vedremo insieme come funziona il Bonus Bollette, chi può beneficiarne, e come variano gli importi in base al nucleo familiare.

Il bonus bollette

Il Bonus Bollette è una misura di supporto economico che permette di abbattere i costi delle bollette di energia elettrica, gas e acqua per le famiglie che si trovano in difficoltà economica.

Si tratta di uno sconto che viene applicato direttamente sulle bollette delle forniture domestiche, riducendo l’importo da pagare.

Il bonus è riconosciuto in modo automatico sulla base dell’ISEE validamente presentato, e viene aggiornato ogni anno in base alle nuove linee guida stabilite da ARERA.

I principali requisiti per poter accedere al Bonus Bollette sono i seguenti:

ISEE Inferiore a 9.530 Euro : Se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia è inferiore a questa cifra, si può beneficiare del bonus. L’ISEE è il parametro che misura la situazione economica del nucleo familiare e viene calcolato sulla base dei redditi e del patrimonio dichiarato.

: Se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia è inferiore a questa cifra, si può beneficiare del bonus. L’ISEE è il parametro che misura la situazione economica del nucleo familiare e viene calcolato sulla base dei redditi e del patrimonio dichiarato. ISEE Inferiore a 20.000 Euro con Almeno 4 componenti, anche se il reddito della famiglia supera la soglia di 9.530 euro, il bonus può essere comunque ottenuto se la famiglia è composta da almeno 4 componenti e un ISEE inferiore a 20.000 euro. Questo aiuto è stato pensato per sostenere le famiglie numerose, che tradizionalmente affrontano maggiori difficoltà economiche.

Inoltre, la fornitura deve essere intestata a un membro del nucleo familiare.

Bonus bollette. Coma cambia in base al nucleo familiare?

Un aspetto fondamentale del Bonus Bollette 2025 è che l’importo varia a seconda della composizione del nucleo familiare.

Non è quindi solo l’ISEE a determinare l’importo dell’agevolazione, ma anche il numero di persone che compongono la famiglia.

Questo sistema tiene conto del fatto che famiglie più numerose tendono a consumare di più e quindi hanno bisogno di un aiuto maggiore per far fronte alle spese per le utenze.

ARERA ha stabilito delle tabelle che determinano gli importi del bonus bollette 2025 in base al numero di componenti del nucleo familiare.

Ecco una panoramica dettagliata.

Famiglie con 1-2 Componenti:

Energia Elettrica: 167,90 euro all’anno (circa 13,80 euro al mese)

Gas: Gli importi variano in base al consumo e alla zona climatica in cui la famiglia vive. Più precisamente, il bonus per il gas dipende da fattori come l’uso che si fa del gas (riscaldamento, acqua calda, cottura) e la zona climatica di residenza (se la zona è più fredda, il bonus sarà maggiore).

Famiglie con 3-4 Componenti:

Energia Elettrica: 219,00 euro all’anno (circa 18,00 euro al mese)

Gas: Anche in questo caso, l’importo per il gas varierà in funzione della zona climatica e dell’utilizzo.

Con Oltre 4 Componenti:

Energia Elettrica: 240,90 euro all’anno (circa 19,80 euro al mese)

Gas: Gli importi dipendono dall’utilizzo del gas e dalla zona climatica, come nelle categorie precedenti.

Composizione Nucleo Familiare Energia Elettrica Gas 1-2 Componenti 167,90 €/anno Varia in base all’uso e alla zona climatica 3-4 Componenti 219,00 €/anno Varia in base all’uso e alla zona climatica Oltre 4 Componenti 240,90 €/anno Varia in base all’uso e alla zona climatica

La composizione familiare è quindi un fattore chiave nell’assegnazione del bonus.

Le famiglie numerose con un basso reddito beneficiano di un importo maggiore rispetto alle famiglie più piccole. Poiché si presume che abbiano necessità di consumare più energia.

Per esempio, un nucleo familiare di 5 persone avrà diritto a un bonus più consistente rispetto a una famiglia di 2 persone, anche se entrambe magari rientrano nella stessa fascia ISEE.

Procedura per ottenere il Bonus bollette

Ottenere il Bonus Bollette è relativamente semplice, ma richiede il rispetto di alcuni passaggi burocratici. Per prima cosa, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE.

La DSU è un documento che raccoglie tutte le informazioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare, necessarie per determinare l’importo dell’ISEE.

Una volta che l’ISEE è stato calcolato e l’importo è inferiore alla soglia prevista per il bonus, il Sistema Informativo Integrato (SII) provvederà a riconoscere il bonus in modo automatico.

Il bonus ha una durata di 12 mesi, al termine dei quali sarà necessario rinnovare la richiesta. La verifica dell’ISEE viene effettuata ogni anno, quindi la famiglia dovrà aggiornare la propria situazione economica per continuare a beneficiare del bonus.

Conclusione

Il Bonus Bollette 2025 è un’importante misura di sostegno per le famiglie in difficoltà economica, che aiuta a ridurre i costi delle utenze domestiche. Grazie agli importi differenziati in base alla composizione del nucleo familiare, le famiglie più numerose o con un reddito basso possono godere di un risparmio maggiore.

È essenziale che chi ha diritto al bonus si attivi per ottenere l’ISEE e accedere a questa importante agevolazione.

Riassumendo.