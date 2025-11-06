Certificate Fast ad Alto Rendimento per Investire su Portafoglio Misto Italiano

Si analizza un Certificato molto interessante, targato Barclays, per investire su un basket di 3 azioni appartenenti a industrie completamente differenti (rispettivamente: industria di cantieri navali, impianti petroliferi e difesa&aerospazio), ma tutte quotate nello stesso mercato.

Il certificato è molto interessante poiché, a fronte di bassa correlazione settoriale ed industriale dei sottostanti, si ottiene la seguente struttura:

una protezione discretamente conservativa su capitale e premi (60% dei Valori Iniziali)

su capitale e premi (60% dei Valori Iniziali) corposi premi mensili condizionati dell’1,18% (max. 14,16% annuo), con effetto memoria

dell’1,18% (max. 14,16% annuo), con Autocall Fast Step Down Mensile , attiva dal 6° mese (dal 27/04/2026) e decrescente a step dell’1%. Dal 100% al 71% dei valori iniziali

, attiva dal 6° mese (dal 27/04/2026) e decrescente a step dell’1%. Dal 100% al 71% dei valori iniziali media scadenza (3 anni)

(3 anni) valore nominale di 100 Euro

di 100 Euro prezzo lettera attuale sotto la pari – 98,08 Euro –

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

In questo caso i sottostanti del certificato di Barclays sono quotati in Italia (FTSEMIB), e rispettivamente rappresentati da: Fincantieri (FCT), Saipem (SPM) e Leonardo (LDO).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Il portagofoglio possiede una quantità di informazione storica sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo. Ad esempio è possibile analizzare bene i bilanci (ricavi, utili e rispettivi trend, vari ratios ecc.) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei sottostanti.

Il rischio

Dato il diverso settore e core business, aumenta il rischio di correlazione, ossia aumenta il rischio che, potenzialmente, anche a causa di un solo sottostante (= eccessiva discesa di prezzo dello stesso) si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

Aspetti di Analisi Fondamentale

A livello fondamentale Market Screener assegna i seguenti ratings: SPM è considerato uno STRONG BUY, a LDO è assegnato un BUY e LDO è categorizzato come BUY&HOLD.

Due aziende su tre elargiscono dividendi (con alti dividend yield, ossia LDO e FCT) atti alla strutturazione del prodotto

Barclays Certificati Phoenix Memory Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Barclays il 27/10/2025, ha data di valutazione finale posta al 27/10/2028 (iquidazione il 03/11/2028), è negoziato su Cert-X ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga discreti premi mensili condizionati di 1,18 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Quest’ultima viene immagazzinata però in memoria, e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall fast step down mensile, a partire dal 3° mese (e fino al penultimo), avendo 2 scenari:

se il prezzo di ogni sottostante è pari o superiore al relativo trigger di autocall il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

In altre parole, se alla prima data scatta l’autocall (cioè il valore dei sottostanti è pari o superiore al 100% del loro Valore Iniziale), si ottengono 3 cedole più il nominale, ossia 107,08 euro, con un rendimento a poco meno di 6 mesi del 9,18% (19,47% annualizzato). Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (Sottostanti>=99% Valore Inziali), con potenziale importo di 108,24 Euro e rendimento a poco meno di 7 mesi del 10,36% (18,72% annualizzato) e così via, fino alla penultima data di valutazione.

NB: dato il prezzo lettera sotto la pari, il maggior rendimento annualizzato si ottiene alla prima data di autocall.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea – della stessa entità del trigger cedolare -, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero le restanti 36 cedole più il nominale .

. in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante Worst Of, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Notare la presenza della barriera europea. Il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Per restituire il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Barclays Certificati Phoenix Memory Fast Step Down: Il portafoglio sottostante

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate emesso da Barclays – sono i seguenti:

FCT -> Valore Iniziale (22,88 Eur), Barriera/Trigger Cedola (13,728 Eur), Valore di Mercato (chiusura al 05/11/2025 a 21,16 Eur, pari al 92,48% del valore iniziale)

SPM -> Valore Iniziale (2,284 Eur), Barriera/Trigger Cedola (1,3704 Eur), Valore di Mercato (chiusura al 05/11/2025 a 2,215 Eur, pari al 96,98% del valore iniziale)

LDO -> Valore Iniziale (51,06 Eur), Barriera/Trigger Cedola (30,636 Eur), Valore di Mercato (chiusura al 05/11/2025 a 50,50 Eur, pari al 98,90% del valore iniziale)

NB: attualmente il WO è rappresentato da FCT.

Analisi dinamico-oggettiva del Payoff a scadenza

In base alle quotazioni attuali del sottostante del certificato di Barclays, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 98,08 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %), coeteris paribus sugli altri sottostanti:

se il certificato non si è estinto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata se il WO non scende oltre il -35,12% dall’attuale quotazione. Considerando l’effetto memoria il certificato pagherebbe 142,48 Euro, con un massimo rendimento potenziale lordo a poco meno di 2 anni e 6 mesi del 45,27% (circa 15,24% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera. in caso contrario, se il WO scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore leggermente superiore rispetto all’investimento diretto sul sottostante WO stesso (= il prodotto quota con leggerissimo premio sulla componente lineare).

Codice ISIN

XS3167020588

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato a marchio Barclays.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.