Arriva lo scontrino dell’energia: come cambiano le bollette luce e gas da luglio 2025

A partire dal 1° luglio 2025, il panorama delle bollette luce e gas subisce una trasformazione significativa grazie all’introduzione di un nuovo modello voluto da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Questa innovazione normativa riguarda tutte le forniture nel mercato libero, le quali dovranno adeguarsi al nuovo schema entro un anno, portando con sé una ventata di trasparenza e semplicità per milioni di utenti.

La riforma, frutto di un ampio confronto con operatori del settore, associazioni dei consumatori e altri stakeholder, è finalizzata a rendere le informazioni energetiche più accessibili per cittadini, piccole imprese, condomini e utenze non domestiche in bassa tensione.

Con questa iniziativa, ARERA intende colmare un gap storico in termini di leggibilità delle bollette luce e gas, che da sempre rappresentano un nodo critico nella relazione tra fornitori e utenti finali.

Bollette luce e gas: un frontespizio uniforme per tutti i fornitori

Una delle principali novità riguarda la prima pagina della bolletta, che sarà standardizzata per tutti gli operatori del mercato libero. Questo frontespizio conterrà i dati più rilevanti in modo sintetico e ben leggibile: nominativo dell’intestatario del contratto, codice POD (per l’elettricità) o PDR (per il gas), periodo di riferimento della fatturazione, somma totale da versare e modalità di pagamento.

La scelta di rendere omogeneo questo elemento punta a ridurre la confusione che spesso nasceva dalla varietà di layout e voci presenti nelle attuali bollette luce e gas, facilitando così la lettura anche da parte di utenti non esperti. Continuerà ad esserci evidenza degli sconto sociali (bonus luce 200 euro, bonus disagio economico, ecc. e altri).

Due nuove sezioni: scontrino dell’energia e Box dell’offerta

Oltre al frontespizio, il nuovo formato si arricchisce di due sezioni fondamentali che intendono favorire la consapevolezza del consumatore: lo Scontrino dell’energia e il Box dell’offerta.

Lo Scontrino dell’energia

Questa sezione ha il compito di scomporre in modo dettagliato ma intuitivo il calcolo della spesa per l’energia consumata. Gli importi sono divisi tra:

Quota variabile: corrispondente al costo dell’energia effettivamente utilizzata, calcolata moltiplicando il consumo in kWh o Smc per il prezzo unitario;

Quota fissa: rappresenta le spese non dipendenti dal consumo;

Quota potenza: applicata alle forniture elettriche, in base alla potenza contrattuale impegnata.

Inoltre, sono esplicitamente riportati anche altri elementi spesso oscuri all’utente, come l’IVA, le accise, eventuali oneri accessori (interessi di mora, servizi aggiuntivi), bonus sociali riconosciuti e il canone RAI, laddove presente.

Il Box dell’offerta

Pensato per facilitare il confronto tra tariffe e la verifica delle condizioni contrattuali, questo riquadro riepiloga tutte le informazioni essenziali dell’offerta sottoscritta: codice identificativo dell’offerta, natura del prezzo (fisso o variabile), scadenze, eventuali scontistiche, durata del contratto e regole di rinnovo.

Il codice offerta sarà particolarmente utile per confrontare agevolmente le condizioni con altre opzioni disponibili sul Portale Offerte di ARERA.

Digitalizzazione e accesso semplificato ai dettagli

La nuova bolletta non rinuncia alla completezza informativa: attraverso link o QR code stampati sul documento, gli utenti potranno accedere a una versione digitale standard, dove saranno disponibili tutte le informazioni approfondite.

In sezioni dedicate sarà possibile consultare le letture dei contatori, lo storico dei consumi, eventuali ricalcoli, piani di rateizzazione e lo stato aggiornato dei pagamenti. Questo approccio, che unisce sintesi e accessibilità, rappresenta un salto di qualità nell’esperienza utente legata alla gestione delle bollette luce e gas.

Impatti attesi per le nuove bollette luce e gas: trasparenza, confronto e consapevolezza

Il nuovo modello di bolletta ha l’ambizione di trasformare la percezione delle spese energetiche, spesso considerate opache e difficili da decifrare. L’inserimento di sezioni intuitive e l’unificazione del frontespizio permetteranno agli utenti di:

comprendere con chiarezza le voci di costo;

monitorare più facilmente i propri consumi;

valutare la coerenza tra quanto promesso in fase contrattuale e quanto effettivamente addebitato;

individuare offerte alternative più convenienti.

Tutto questo in un contesto di crescente attenzione al contenimento dei costi energetici e alla sostenibilità, in cui la trasparenza diventa un requisito imprescindibile.

Bollette luce e gas: un passo in avanti per il mercato libero

Questa iniziativa rafforza il ruolo del mercato libero, spingendo i fornitori a competere non solo sul prezzo, ma anche sulla chiarezza comunicativa e sulla qualità del servizio. L’introduzione delle nuove bollette luce e gas va letta in continuità con altri interventi di ARERA mirati a tutelare i consumatori e promuovere una maggiore cultura dell’energia.

Per i soggetti obbligati, ovvero i fornitori operanti nel mercato libero, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per adeguarsi al nuovo formato. Entro il 30 giugno 2026, tutti dovranno garantire l’emissione delle bollette secondo i nuovi standard.

