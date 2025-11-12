Certificate Fast per Entrare in Pista Aerea

Quest’oggi viene analizzato un Certificato di Vontobel per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio di azioni dello stesso settore (industriale), nonché con stesso core business (trasporti aerei), ma diversificate a livello geografico (Francia, Regno Unito e Germania).

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

Il portafoglio sottostante del certificato di Vontobel è formato dal seguente trittico: Air France-KLM (AF), Easy Jet (EZJ) e Lufthansa (LHA).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Il “tris” azionario possiede una quantità di informazione storica più che sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo. Ad esempio analizzare bene lo storico dei bilanci (ricavi, utili netti, FCF e vari Ratios) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei 3 sottostanti analizzati.

Il rischio

Dato lo stesso core business (ma si ricordi la diversificazione geografica), diminuisce il rischio di correlazione.

Diminuisce ossia il rischio che potenzialmente il valore dei sottostanti fluttui indipendentemente l’uno dall’altro, andando ad inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole anche a causa di un solo sottostante.

Aspetti di Analisi Fondamentale

A livello fondamentale Market Screener assegna i seguenti ratings: AF e LHA sono considerate come HOLD, mentre a EZJ è assegnato un BUY be Raiffeisen Bank vengono assegnati due BUY.

Due aziende su tre (EZJ e LHA) elargiscono dividendi atti alla strutturazione del prodotto.

Ora si passa a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella struttura e districato nel funzionamento del payoff.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down:

Il certificato a marchio Vontobel consente di ottenere la seguente strategia in opzioni, ossia la seguente struttura:

un discreto flusso di reddito mensile con effetto memoria dello 0,78% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia un max. del 9,36% annuo

con dello 0,78% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia un max. un’effetto fast step down sull’autocall attivo dal 6° mese (dal 28/04/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese, dal 100% al 71% dei valori iniziali

sull’autocall attivo dal 6° mese (dal 28/04/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese, dal 100% al 71% dei valori iniziali una protezione condizionata discretamente conservativa su capitale e cedole 60% dei valori inziali

su capitale e cedole 60% dei valori inziali un prezzo lettera sotto la pari (col SeDeX chiuso a 96,40 Euro)

(col SeDeX chiuso a 96,40 Euro) una media scadenza non convenzionale (3 anni)

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Vontobel ha emesso questo certificato il 03/11/2025, che ha data di valutazione finale/scadenza posta al 30/10/2028 (liquidazione il 06/11/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga degli estremamente corposissimi premi mensili condizionati di 0,78 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire dal 6° mese (e fino al penultimo), aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

In altre parole, se alla prima data scatta l’autocall (cioè il valore dei sottostanti è pari o superiore al 100% del loro valore iniziale), si ottengono 6 cedole più il nominale. Il potenziale importo è di 104,68 euro, con un rendimento a quasi 6 mesi del 8,59% (17,92% annualizzato).

Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (sottostanti>=99% del valore inziale). Il potenziale importo è di 105,46 Euro, equivalente al rendimento a quasi 7 mesi del 9,40% (16,49% annualizzato).

Così via fino ad arrivare alla alla penultima data di valutazione.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero 36 cedole più il nominale . In altre parole si otterrebero 128,08 Euro ossia un redimemento a quasi 3 anni del 32,86% ( 11,08% annualizzato ).

-. In altre parole si otterrebbero . In altre parole si otterrebero 128,08 Euro ossia un redimemento a quasi 3 anni del ( ). in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

NB: dato il prezzo lettera sotto la pari, il massimo rendimento annualizzato si ottiene alla prima data di autocall e non a scadenza.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato. Ciò non comprometterebbe la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Il portafoglio sottostante

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguenti:

AF -> Valore Iniziale (11,525 Eur), Barriera/Trigger Cedola (6,915 Eur)

EZJ -> Valore Iniziale (480,1 Eur), Barriera/Trigger Cedola (288,06 Eur)

LHA -> Valore Iniziale (7,458 Eur), Barriera/Trigger Cedola (4,4748 Eur)

Codice ISIN

DE000VH7MWC5

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto. Non rappresentano quindi attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.