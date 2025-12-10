Come investire sull’innovazione Fintech Svedese con il 12,35% annuo

Fra i certificati di Vontobel di tipo Memory Cash Collect ne spunta uno recentemente emesso, e che risponde all’esigenza di chi vuole capire come investire indirettamente su una delle società innovative dell’industria fintech svedese.

Grazie alle corpose cedole condizionate (redditi diversi in quanto derivanti da derivati cartolarizzati), è molto importante la possibilità di compensare eventuali minusvalenze presenti nel cassetto fiscale.

E’ inoltre importante che il certificato è acquistabile attualmente in lettera esattamente alla pari.

Informazioni Quantitative sui Sottostanti e sul Certificato

L’azione del certificato di Vontobel è rappresentata da Klarna Group (KLAR), quotata al NYSE.

Informazione Storica su Bilanci e Prezzi

Il titolo azionario sottostante è neoquotato.

Consta quindi di una quantità di informazione storica insufficiente per adeguate valutazioni di stampo quantitativo.

Ossia non è possibile analizzare approfonditamente i bilanci (ricavi, utili netti, FCF e vari Ratios) o il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo del sottostante analizzato.

Il Rischio

Essendo solo uno il titolo su cui è scritto il derivato, il rischio di correlazione si riduce al solo settore/industria (finanziario-fintech) – mercato (NYSE) in cui la società opera – è quotata.

Sul fronte della volatilità implicita (per convenzione calcolata su un “forward period” di 30 giorni), si può dire di avere un margine ampiamente elevato per la strutturazione del derivato. Attualmente si aggira intorno al 67%.

Aspetti di Analisi Fondamentale

Per quanto riguarda il rating, in base alla copertura di circa 18 analisti, Market Screner assegna 1 BUY complessivo

KLAR non elargisce dividendi atti alla strutturazione del prodotto; il tutto è quindi calibrato sulla elevata incertezza che il mercato esprime sul futuro del sottostante.

Si passa ora ad esplicare il meccanismo di base del certificato (estrapolato mediante lettura dei documenti fondamentali, che costituiscono il quadro tecnico-normativo per meglio comprendere le caratteristiche primarie del prodotto cartolarizzato).

Vontobel Certificati Memory Cash Collect: la Struttura

La struttura di questo certificato targato Vontobel è la seguente:

Barriera europea sul capitale pari al 60% del valore iniziale

sul capitale pari al 60% del valore iniziale Trigger cedole al 60% del valore iniziale

al 60% del valore iniziale Cedole secondi condizionate del 1,03% (massimo 13,36% annuo sul valore nominale) con effetto memoria

del 1,03% (massimo 13,36% annuo sul valore nominale) con Autocall trigger fast step down mensile attiva dal 6° mese (dal 05.06.2025): dal 100% al 77% del valore iniziale

attiva dal 6° mese (dal 05.06.2025): dal 100% al 77% del valore iniziale Valore nominale unitario di 100 Euro

di 100 Euro Scadenza a 2 anni e 6 mesi

a 2 anni e 6 mesi Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera rilevato sulla pagina del sito a 100 Euro – chiusura del 10/12/2025 –

Vontobel Certificati Memory Cash Collect: Funzionamento del Payoff

Questo certificato di investimento è stato emesso da Vontobel il 09/12/2025, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 05.06.2028 (liquidazione il 12/06/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo cedolare ed Effetto Memoria

Il Certificato di Investimento targato Vontobel paga dunque cedole mensili condizionate di 1,03 Euro, cioè se KLAR non scende oltre il trigger delle cedole, posto al 60% del valore iniziale (= discese non superiori al -40% del valore iniziale).

In caso contrario non viene corrisposta la cedola.

Tuttavia i premi non eventualmente pagati in precedenza vengono immagazzinate in memoria. Questi vengono ossia pagati insieme a quelli del mese in questione quando il valore di KLAR risulta sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di rimborso anticipato automatico: Autocall

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger mensile, a partire dal 6° mese. In pratica, ad ogni data di valutazione si hanno due scenari:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore al valore dell’autocall trigger, il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

NB: In altre parole, se scatta il meccanismo di autocall alla prima data Vontobel elargisce 6 cedole più il nominale, ossia 107,02 Euro, con un rendimento lordo a circa 6 mesi del 6,18% (12,74% annualizzato). Altrimenti si passa alla seconda data (7 cedole più il nominale), ossia 108,19 Euro, con un rendimento lordo a circa 7 mesi del 7,21% (12,65% annualizzato) ecc.

Dato il prezzo esattemente alla pari il rendimento lordo annualizzato rimane ipù o meno lo stesso in tutte le date di valutazione.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il valore del sottostante risulta pari o superiore alla barriera (stessa entità del trigger cedolare) il certificato Vontobel paga il nominale più l’ultima cedola e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria . In altre parole si otterrebbero 30 cedole più il nominale . Ciò corrisponde ad un totale di 130,90 Euro, pari ad un rendiumento a 2 anni e 6 mesi del 30,90% ( 12,42% annualizzato )

eventualmente in precedenza grazie all’effetto . In altre parole si otterrebbero . Ciò corrisponde ad un totale di 130,90 Euro, pari ad un rendiumento a 2 anni e 6 mesi del ( ) in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) di MRNA.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Opzione Quanto

Da notare anche la presenza dell‘opzione quanto. Nonostante il titolo su cui è scritto il certificato sia denominato in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni (favorevoli o sfavorevoli) del cambio EUR/USD.

Il sottostante

I livelli chiave sul sottostante di questo Certificato di Vontobel sono i seguenti:

MRNA -> valore iniziale (42,82 USD), Barriera/trigger cedola (25,692 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura del 10.01.2022 a 42,25 USD, pari al 98,67% del valore iniziale)

Codice ISIN

DE000VJ0LG43

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato targato Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale. Le perdite potrebbero, in alcuni casi, eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente Le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto. Non rappresentano pertanto attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti.