Certificate Fast su Portafoglio Misto Italia 11,40% annuo

Si analizza un Certificato molto interessante, targato Barclays, per investire su un basket di 3 azioni appartenenti a indiustrie completamente differenti (Food&Beverage, Petrolio e Ba), ma tutte quotate nello stesso mercato.

In questo caso i sottostanti del certificato di Vontobel sono quotati in Italia (FTSEMIB), e rispettivamente rappresentati da: STMicroelectronics (STMPA), BPER Banca (BPE), e Buzzi Unicem (BZU).

Il certificato è molto interessante poiché, a fronte di bassa correlazione dei sottostanti si ottiene la seguente struttura:

Una protezione discretamente conservativa su capitale e premi (60% dei Valori Iniziali)

su capitale e premi (60% dei Valori Iniziali) Corposi premi mensili condizionati dello 0,95% (max. 11,4% annuo), con effetto memoria

dello 0,95% (max. 11,4% annuo), con Meccanismo di Autocall Fast Step Down Mensile , attiva dal 6° mese (dal 27/02/2026) e decrescente a step dell’1%: dal 100% al 77% dei valori iniziali

, attiva dal 6° mese (dal 27/02/2026) e decrescente a step dell’1%: dal 100% al 77% dei valori iniziali Una Scadenza di medio termine (2,5 anni)

di (2,5 anni) Valore Nominale di 100 Euro

di 100 Euro Prezzo lettera attuale sopra la pari a circa 98,30 Euro

Vontobel Certificati Memory Cash Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 28/07/2025, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 28/07/2028 (liquidazione il 04/08/2028), è negoziato su Cert-X ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga discreti premi mensili condizionati di 0,95 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Quest’ultima viene immagazzinata però in memoria, e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall fast step down mensile, a partire dal 6° mese (e fino al penultimo), avendo 2 scenari:

se il prezzo di ogni sottostante è pari o superiore al relativo trigger di autocall il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea – della stessa entità del trigger cedolare -, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero le restanti 30 cedole più il nominale .

. in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante Worst Of, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Notare la presenza della barriera europea. Il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Per restituire il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Vontobel Certificati Memory Cash Fast Step Down: Il portafoglio sottostante

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Barclays – sono i seguenti:

STMPA -> Valore Iniziale (23,785 Eur), Barriera/Trigger Cedola (14,271 Eur)

BPE -> Valore Iniziale (8,882 Eur), Barriera/Trigger Cedola (5,3292 Eur)

BZU -> Valore Iniziale (44,02 Eur), Barriera/Trigger Cedola (26,412 Eur)

Codice ISIN

DE000VH2JHL4

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato a marchio Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.