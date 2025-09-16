Certificate Fast su Basket Misto Italia 11,28% annuo

Interessantissimo Certificato di Vontobel per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio misto di azioni (diversi settori: Banking e Automotive) quotato in Italia.

Il Certificato è molto interessante perché, a fronte bassa correlazione (settoriale) degli stessi, consente di ottenere interessanti condizioni per l’investitore, ossia la seguente struttura:

corposo flusso cedolare mensile con effetto memoria dello 0,94% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia con un max dell’11,28% annuo

con dello 0,94% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia con un max dell’11,28% annuo effetto fast step down sull’autocall attivo dal 6° mese (27/02/2026) e decrescdente a step dell’1%: dal 100% al 77% dei valori iniziali

sull’autocall attivo dal 6° mese (27/02/2026) e decrescdente a step dell’1%: dal 100% al 77% dei valori iniziali protezione condizionata discretamente conservativa su capitale e cedole (60% dei valori iniziali)

su capitale e cedole (60% dei valori iniziali) media scadenza non convenzionale (2,5 anni)

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

Il portafoglio sottostante del certificato di Vontobel formato da Stellantis (STLAM), Intesa Sanpaolo (ISP) e Banca Monte Paschi di Siena (BMPS).

Il rischio

Dato il diverso core business, aumenta il rischio di correlazione, ossia il rischio che anche a causa di un solo sottostante si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

Aspetti di Analisi Fondamentale

Tutte e 3 le aziende elargiscono dividendi atti alla strutturazione del prodotto

Vontobel Memory Cash Collect Step Down: Funzionamento del Payoff e Rendimento Potenziale

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 01/09/2025, ha data di valutazione finale posta al 28/02/2028 (liquidazione il 06/03/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga corposi premi mensili condizionati di 0,94 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando tutti i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall mensile:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie36all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero 30 cedole più il nominale .

-. In altre parole si otterrebbero . in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per il rapporto fra valore finale e valore finale del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Vontobel Certificati Memory Cash Fast Step Down: Il portafoglio sottostante

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Barclays – sono i seguenti:

ISP-> Valore Iniziale (5,409 Eur), Barriera/Trigger Cedola (3,2454 Eur)

BMPS -> Valore Iniziale (7,87 Eur), Barriera/Trigger Cedola (4,772 Eur)

STLAM -> Valore Iniziale (8,215 Eur), Barriera/Trigger Cedola 4,26,412 Eur)

Codice ISIN

DE000VH2JHK6

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.