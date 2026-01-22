Certificate Fast su Trittico di Banche con Corposa Cedola Mensile

Oggi viene analizzato un interessante investment certificate emesso da Vontobel, che consente di investire su un trittico di Banche diversificate a livello geografico, una inglese e due europee.

Situazione attuale sui titoli azionari sottostanti

A seguire delle informazioni sull’andamento dei titoli sottostanti su cui è scritto il derivato cartolarizzato firmato Vontobel.

Barclays (BARC)

Ad oggi, facendo riferimento all’ultimo mese, Barclays mostra una fase di consolidamento (+1,42% MoM) dopo la straordinaria performance messa a segno negli ultimi anni. YoY ha infatti messo a segno una grande salita di circa il 60%. Negli ultimi anni 5 anni è invece salita di uno straordinario 230%.

Il consenso di 16 analisti presenti su Market Screener indica un ACCUMULATE con un prezzo obiettivo medio di circa 496,10 per i prossimi 12 mesi.

Ciò suggerisce un potenziale di crescita ulteriore ma più contenuto rispetto al passato (circa +4,30%).

L’istituto bancario inglese sta completando un piano di ritorno di capitale agli azionisti da 10 miliardi di sterline entro la fine del 2026. Viene privilegiato quindi il buyback rispetto ai dividendi tradizionali, che attualmente offrono uno yield intorno all’1,7-1,8%.

La performance futura del titolo dipenderà dalla tenuta dei ricavi da investment banking e dall’andamento dei tassi di interesse, che hanno favorito la banca negli ultimi anni. Inoltre, i prossimi risultati trimestrali di Barclays sono attesi per il 10 febbraio 2026.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

Il titolo sta mostrando una performance eccezionale su tutti i fronti: basti pensare che solamente da inizio anno il titolo è salito già del 6,4%. YoY ha messo invece a segno un’impennata di circa il 126%. A 5 anni invece la scalata è stata di oltre un impressionante +400%.

BBVA è impegnata in un massiccio programma di riacquisto di azioni proprie. Al 19 gennaio 2026, la banca ha già completato circa il 30% della prima tranche del suo nuovo piano di buyback, riacquistando azioni per circa 443 milioni di euro.

Secondo il giudizio degli analisti il titolo è valutato come ACCUMULATE, ma con un prezzo target medio di circa 20,58 Euro, cioè oltre circa l’1,36% rispetto l’attuale prezzo di mercato. Nonostante ciò, alcuni modelli di Fair Value (es: Peter Lynch) vedono un potenziale di crescita teorico molto elevato rispetto ai prezzi attuali.

In sintesi, il titolo appare in una fase di forte crescita e sviluppo, sostenuto sia da solidi fondamentali finanziari che da iniziative strategiche come il riacquisto di azioni. Gli investitori dovrebbero monitorare l’andamento del programma di riacquisto e le eventuali variazioni nelle previsioni economiche e nei requisiti di capitale.

Commerzbank (CBK)

Da inizio gennaio 2026, il titolo sta attraversando una fase di consolidamento dopo una crescita molto marcata durata per tutto il 2025.

Tecnicamente quindi, nonostante il rallentamento di inizio anno, YoY il titolo è salito del 90%, mentre a 5 anni la straordinaria performance è stata del +485%.

La copertura dei 14 analisti raccolti da Market Screener indica un HOLD, con un prezzo obiettivo medio di 34,59 Euro.

La banca ha recentemente completato (dicembre 2025) un importante piano di riacquisto di azioni proprie da 1 miliardo di €. Per il 2026, si stima un dividend yield intorno all’1,9%.

Rimane alta l’attenzione degli investitori sulla possibile concentrazione del settore. Ciò è alimentato dalle partecipazioni acquisite da Unicredit (iniziate nel settembre 2024 con il 9% e proseguite nel 2025) che continuano a influenzare la volatilità e l’appeal speculativo del titolo.

Fra i fattori di rischio che possono influenzare il titolo rientrano: le incertezze economiche e le potenziali regolazioni nelle politiche monetarie; la qualità del credito e le performance dei prestiti.

Il portafoglio sottostante I livelli chiave sul sottostante di questo Certificato di Vontobel sono i seguenti: BARC -> valore iniziale (484,7 GBP), Barriera/trigger cedola (290,82 GBP) BBVA -> valore iniziale (20,07 Eur), Barriera/trigger cedola (12,042 Eur) CBK -> valore iniziale (35,62 Eur), Barriera/trigger cedola (21,372 Eur) Vontobel Certificate Memory Cash Collect Fast Step Down: la Struttura Questo certificato di investimento è stato emesso da Vontobel il 12/01/2026, ha data di valutazione finale posta al 10/07/2028 (scadenza/liquidazione il 17/07/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro. La strategia in opzioni (= la struttura) componente questo certificato targato Vontobel è la seguente. Barriera europea sul capitale pari al 60% del valore iniziale

sul capitale pari al 60% del valore iniziale Trigger cedole al 60% del valore iniziale

al 60% del valore iniziale Cedole secondi condizionate dello 0,99% (massimo 11,88% annuo sul valore nominale) con effetto memoria

dello 0,99% (massimo 11,88% annuo sul valore nominale) con Autocall fast step down mensile attiva dal 6° mese (dal 10/07/2026), decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 77% dei valori iniziali

attiva dal 6° mese (dal 10/07/2026), decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 77% dei valori iniziali Valore nominale unitario di 100 Euro

di 100 Euro Scadenza a 3 anni

a 3 anni Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera alla pari rilevato precisamente a 100,00 Euro NB: dato il prezzo lettera attualmente esattamente alla pari, il rendimento annualizzato potenziale rimane lo stesso in tutte le date di valutazione di autocall, così come a scadenza (11,88%). Codice ISIN DE000VJ2TPN0

Cliccandovi sopra verrete riportati alla vetrina del sito di Vontobel.