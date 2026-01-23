Certificate su Titoli USA con Cedola Mensile 3,65% (43,80% annuo)

Oggi viene analizzato un interessantissimo Certificate Fast Memory Cash Collect appena emesso da Vontobel, che consente di investire sul un trittico di azioni USA diversificate a livello settoriale (due del settore tech ed una del settore energetico).

Prima di iniziare a descrivere gli aspetti chiave dei sottostanti e del certificato, si inizia col dire che i titoli sono caratterizzati da un elevata volatilità storica (passata) ed implicita (cioè espressa dalle opzioni a 30 giorni, ossia quella che attende il mercato per il futuro).

Ciò equivale a dire che i titoli sono caratterizzati da grande appeal speculativo. Sono ossia adatti ad investitori con alta propensione al rischio, a caccia di elevati rendimenti attesi.

Per tale motivo il certificate può essere utilizzato per due scopi:

Incassare le grandissime cedole potenziali promesse dal contratto in caso di rialzo, lateralità o moderato ribasso dei sottostanti Fare trading sul prezzo del certificato, a sua volta mosso dalle grandi fluttuazioni dei prezzi di mercato dei sottostanti

Informazioni sui titoli azionari sottostanti

A seguire delle informazioni sui titoli sottostanti su cui è scritto il derivato cartolarizzato firmato Vontobel.

Roblox (RBLX: Nyse): software

Il primo titolo sottostante analizzato del certificato di Vontobel è RBLX.

Dopo aver iniziato l’anno sopra gli 80 USD, il titolo ha perso oltre circa l’8% nelle prime settimane del 2026. Nonostante un grande balzo registrato fra il 13 ed il 16 gennaio, dovuto a speculazioni sulle opzioni, il prezzo è tornato a scendere.

Fra i fattori positivi, nonostante le perdite, vi è la forte posizione di cassa (circa 4 miliardi di dollari) e la crescita costante degli utenti attivi e delle prenotazioni (“bookings”).

Fra i fattori di rischio vi sono i seguenti. La redditività, poiché come detto non è ancora profittevole e si prevede ancora la produzione di perdite nette nel 2026. La volatilità, poiché il titolo rimane oggettivamente classificato ad alto rischio tecnico a causa della forte pressione ribassista e dell’incertezza degli investitori sulla sostenibilità della crescita a lungo termine.

Il consenso, dato dalla copertura di 35 analisti presenti su Market Screener suggerisce un BUY, con un prezzo obiettivo medio di circa 133,52 USD per i prossimi 12 mesi. Ciò suggerisce un potenziale di crescita molto elevato (+78,74% rispetto l’attuale quotazione di chiusura).

Il mercato guarda con cautela ai prossimi mesi, e l’evento cruciale nel breve termine più prossimo è la pubblicazione dei risultati finanziari attesa per il 5 febbraio.

IonQ (IONQ: Nyse): informatica quantistica

Il titolo sta vivendo un inizio di 2026 caratterizzato da un recupero della fiducia degli investitori (circa +10% YTD), nonostante una persistente volatilità.

Per quanto riguarda la performance si rileva ciò. YoY, è stata moderata ma comunque consistente (circa +17%). Dall’inizio della sua quotazione (fine gennaio 2021) ad oggi è salita di ben il 311% (con l’impennata avvenuta da fine settembre 2024, dopo quasi un trennio di lateralità).

Circa la situazione finanziaria ed operativa si può dire questo. Nel Q3 2025, IonQ ha riportato ricavi per $39,9 milioni, in crescita del 222% rispetto all’anno precedente, superando le stime. Tuttavia, l’EPS è stato di -$3,58, mancando significativamente le previsioni degli analisti che stimavano una perdita minore di -$0,44.

Circa la solidità finanziaria si rileva che IonQ dispone di circa $3,5 miliardi in liquidità e non presenta debiti, il che supporta i suoi piani di espansione a lungo termine.

Le attese del 2026 sono le seguenti. Ricavi per circa $200 milioni, con l’obiettivo tecnologico di dimostrare un sistema a 256 qubit durante l’anno. Nonostante la crescita dei ricavi, l’azienda rimane in perdita e non si prevede un EPS positivo per il 2026.

Il consenus Market Screener (13 analisti), converge verso uno STRONG BUY, con un prezzo obiettivo di 74,89 USD (+51,81% rispetto l’odierno prezzo di chiusura).

Sunrun (RUN: Nasdaq): Energie Rinnovabili

Al 22 gennaio 2026, il titolo sta vivendo una fase di forte volatilità ma con segnali di ripresa nel brevissimo termine.

Nonostante il leggero balzo odierno, il titolo ha mostrato debolezza nelle ultime settimane, con una flessione del 2% dall’inizio di gennaio 2026.

Riguardo i risultati finanziari e le aspettative si può dire questo. Nel Q3 2025 Sunrun ha riportato ricavi per $724,6 milioni, superando le stime degli analisti del 22%. L’EPS è stato di $0,06, un risultato positivo rispetto alle perdite dell’anno precedente, sebbene inferiore alle aspettative di alcuni analisti ($0,12).

Circa la solidità finanziario operativa è da sottolineare che la società ha generato $108 milioni di cassa nel Q3 2025 2025, segnando il sesto trimestre consecutivo di generazione di cassa positiva.

Circa i progetti strategici, all’inizio di gennaio 2026, Sunrun ha annunciato una joint venture da $500 milioni con HASI per lo sviluppo di sistemi di energia distribuita, un passo importante per l’espansione nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda il consenso (copertura di 23 analisti su Market Screener), si assegna un BUY (prezzo obiettivo medio a 22,18 USD, +18,23% rispetto all’odierna quotazione di chiusura).

Ora, senza passare per la spiegazione del già noto funzionamento di un fast memory cash collect (per una veloce disamina del funzionamento si può leggere ad esempio questo certificato su titoli tech) ci si dirige direttamente verso l’illustrazione della struttura, dei livelli chiave di prezzo dei sottostanti e l’analisi dei rendimenti