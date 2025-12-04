Certifcate per prendere posizione su Criptovalute con Cedolone Mensile all’1,92%

All’interno del parco dei Certificati emessi da Vontobel ne balza all’occhio uno interessantissimo, di recente emissione, che consente di investire su 3 società appartenenti alla stessa industria, e ricondotte all’ampio settore della Tecnologia Statunitense.

In tal modo si da la possibilità agli investitori di investire indirettamente su un paniere di azioni – in tema tecnologico – con un impiego di danaro limitato (circa 100 Euro).

Indirettamente perché, acquistando il certificato si acquista una strategia in opzioni (in cambio di eventuali salite dei sottostanti e dividendi) con interessantissime condizioni favorevoli per l’investitore, ossia:

corposissimo flusso cedolare periodico con effetto memoria

con protezione condizionata conservativa

effetto fast step down sull’auotcall

sull’auotcall scadenza di medio termine non convenzionale

Molto importante inoltre, l’assoluta efficienza della fiscalità dei certificati e quindi le corposissime cedole mensili (redditi diversi in quanto derivanti da strumenti derivati cartolarizzati) nella compensazione delle minusvalenze presenti nello zaino fiscale.

Informazioni sul portafoglio sottostante

In questo caso, i sottostanti azionari del certificato di Vontobel, sono quotati in America (NASDAQ100), e sono rappresentati da: Coinbase (COIN), Robinhood Markets (HOOD) e Strategy (MSTR).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Purtroppo il portagofoglio possiede una quantità di informazione storica insufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo. Ad esempio non è possibile anaizzare quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei sottostanti.

Tuttavia ci ai può rifare al Bitcoin ed alle altre criptovalute, fondamentalmente e spiccatamente Momentum (o Breakout che dirsi voglia).

Il rischio

Il portafoglio azionario rientra nell’ampio settore Tecnologico USA, e con core business praticamente uguale (incentrato su Blockchain&Criptovalute).

Il rischio sistematico, misurato dal Beta nei confronti del NASDAQ100, indica che le 3 azioni presentano una metrica esageratamente aggressiva (= Beta fortemente maggiore di 1).

A livello di volatilità implicita (forward period di 30 giorni), in accordo col rischio sistematico, si può dire che sussiste un margine molto ampio per la strutturazione del derivato: la più pesante è MSTR, a circa il 74%; seguono HOOD e COIN, entrambe con un valore intorno al 60%.

Aspetti di Analisi Fondamentale

A livello fondamentale dei bilanci vengono assegnati attualmente i seguenti ratings: Market Screener assegna 2 BUY complessivi per COIN e HOOD e 1 STRONG BUY per MSTR (tutti e 3 con alto prezzo target medio e massimo). Zacks, in base alla metrica Earning Surprise (più reattiva al cambiamento degli EPS trimestrali e di stime di analisti), assegna 2 HOLD per COIN e MSTRe 1 STRONG BUY per HOOD.

Le valutazioni sul fronte fondamentale, quindi, in parte divergono.

In ultimo, ma non per importanza, nessuna azienda elargisce dividendi atti alla costruzione del prodotto. Quindi, tutta la struttura è calibrata solo sull’elevata incertezza sul futuro espressa dal mercato delle opzioni.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella struttura e districato nel funzionamento del Payoff.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la Struttura

Di seguito la struttura del certificato firmato Vontobel:

Barriera europea su capitale e cedole al 50% dei Valori Iniziali

su capitale e cedole al 50% dei Valori Iniziali Premi mensili condizionati dell’1,92% (max 23,04% annuo), con effetto memoria

dell’1,92% (max 23,04% annuo), con Autocall Fast Step Down Mensile , attiva dal 3° mese (dal 02/03/2025) e decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 74% dei valori iniziali

, attiva dal 3° mese (dal 02/03/2025) e decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 74% dei valori iniziali Scadenza a 2 anni e 6 mesi

a 2 anni e 6 mesi Valore Nominale di 100 Euro

di 100 Euro Opzione Quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera rilevato a 102 Euro

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff e Rendimento Potenziale

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 03/12/2025, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 01/06/2028 (liquidazione il 08/06/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga corposissimi premi mensili condizionati di 1,92 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre la metà dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 50% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento. Cioè quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire già dal 3° mese (e fino al penultimo), decrescente a step del 1% ogni mese e dal 100% al 74% dei valori iniziali, aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua

In altre parole, se alla prima data scatta l’autocall (cioè il valore dei sottostanti è pari o superiore al 100% del loro valore iniziale), si ottengono 3 cedole più il nominale, ossia 105,76 Euro. Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (sottostanti>=99% del valore inziale), con potenziale importo di 107,68 Euro.

NB: dato il prezzo sopra la pari ed il corposissimo flusso cedolare, il rendimento annualizzato massimo si sprigiona a scadenza.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero 30 cedole più il nominale, ossia un totale 157,60 Euro.

-. In altre parole si otterrebbero in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea. Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Opzione Quanto

Si noti anche l’opzione quanto. Nonostante i titoli su cui è scritto il certificato siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni del tasso di cambio EUR/USD.

Il portafoglio sottostante e il WO

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguente:

COIN -> Valore Iniziale (259,84 USD), Barriera/Trigger Cedola (129,92 USD)

HOOD -> Valore Iniziale (123,24 USD), Barriera/Trigger Cedola (61,61 USD)

MSTR -> Valore Iniziale (171,42 USD), Barriera/Trigger Cedola (85,71 USD)

Codice ISIN

DE000VH99AB6

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.