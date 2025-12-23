Certificate su basket misto USA ad alto rendimento per fare trading sul prezzo

Oggi viene riproposto ed analizzato un interessantissimo Certificato di Vontobel (ISIN: DE000VH340T7) per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio misto di azioni (= diversi settori, ossia: Tecnologia ed Energia).

Il punto cruciale è che il prezzo del certificato è sceso molto e, quindi, data la molto alta volatilità dei sottostanti, si può puntare a fare trading sul prezzo data la vega negatività delle opzioni componenti il derivato.

Ora si passa a descrivere le caratteristiche del paniere azionario sottostante il certificato.

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

Il portafoglio sottostante del certificato di Vontobel è formato da Coinbase (COIN), Plug Power (PLUG) e Sunrun (RUN).

Il rischio

Dato il diverso core business (Exchange-Block Chain-Criptocurrency ed Energia Rinnovabile), aumenta il rischio di correlazione, ossia il rischio che anche a causa di un solo sottostante si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

Si tratta di un portafoglio a volatilità implicita estremamente elevata. La più pensante è PLUG a circa il 98%. Segue RUN al 71%. In coda COIN, al 51%.

Aspetti di Analisi Fondamentale

Dal punto di vista fondamentale dei bilanci Market Screener assegna 2 BUY a COIN e RUN e 1 HOLD a PLUG. Sul fronte dei bilanci trimestrali e delle relative stime future Zacks assegna 3 HOLD al trittico.

Nessuna azienda elargisce dividendi atti alla strutturazione del prodotto. Tutta la struttura è quindi calibrata sull’elevatissimo regime di volatilita implicita che vige sui sottostanti, unito alla loro bassa correlazione.

Si può ora passare ad illustrare la strategia in opzioni con cui è stato costruito il prodotto cartolarizzato.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Il certificato è molto interessante perché, a fronte di un altissima volatilità implicita dei titoli sottostanti e bassa correlazione degli stessi, consente di ottenere interessanti condizioni per l’investitore, ossia la seguente struttura:

un corposissimo flusso di reddito mensile con effetto memoria del 2,17% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia un max. del 26,04% annuo

con del 2,17% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia un max. un’effetto fast step down sull’autocall attivo dal 6° mese (20/03/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese, dal 100% al 77% dei valori iniziali

sull’autocall attivo dal 6° mese (20/03/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese, dal 100% al 77% dei valori iniziali una protezione condizionata conservativa su capitale e cedole 60% dei valori inziali

su capitale e cedole 60% dei valori inziali una media scadenza non convenzionale (2 anni e 6 mesi)

non convenzionale (2 anni e 6 mesi) un prezzo lettera sotto la pari (col SeDeX aperto a circa 80,30 Euro)

Senza illustrare il meccanismo di funzionamento, già precendentemente illustrato (si clicchi qui per una veloce disamina), si passa subito all’analisi dei rendimenti portenziali.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire dal 6° mese (e fino al penultimo), aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

Se alla prima data scatta l’autocall (cioè il valore dei sottostanti è pari o superiore al 100% del loro valore iniziale), si ottengono 5 cedole più il nominale, ossia 106,51 euro, con un rendimento a circa 3 mesi del 32,97% (132,33% annualizzato). Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (sottostanti>=99% del valore inziale), con potenziale importo di 108,68 Euro e rendimento a circa 4 mesi del 35,68% (110,37% annualizzato).

NB. Dato il prezzo molto sotto la pari ed il corposissimo flusso monetario periodico il massimo rendimento annualizzato potenziale si ottiene alla prima data di valutazione di autocall. Va poi piano piano diminuendo fino ad arrivare a scadenza.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera europea (uguale al trigger cedolare), il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero 27 cedole più il nominale .

-. In altre parole si otterrebbero . in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Opzione Quanto

Si noti anche l’opzione quanto.

Nonostante i titoli su cui è scritto il certificato siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni del tasso di cambio EUR/USD.

Il portafoglio sottostante e il Worst Of

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguenti:

COIN -> Valore Iniziale (342,46 USD), Barriera/Trigger Cedola (205,476 USD), Valore di mercato (Chiusura 22/12/2025 a 247,90 USD, pari al 72,39% del Valore Iniziale)

PLUG -> Valore Iniziale (2,18 USD), Barriera/Trigger Cedola (1,308 USD), Valore di mercato (Chiusura del 22/12/2025 a 2,11 USD, pari al 96,79% del Valore Iniziale)

RUN -> Valore Iniziale/Valore di Mercato (16,58 USD), Barriera/Trigger Cedola (9,948 USD), Valore di mercato (Chiusura del 22/12/2025 a 20,24 USD, pari al 122,07% del Valore Iniziale)

NB: COIN è il WO, con il prezzo di mercato di molto inferiore al valore iniziale.

Analisi dinamico-oggettiva del Payoff a scadenza

In base alle quotazioni attuali del sottostante del certificato di Vontobel, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 80,10 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %), coeteris paribus sugli altri sottostanti:

Se il certificato non si è estinto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata se il WO non scende oltre il -17,11% dall’attuale quotazione. Considerando l’effetto memoria il certificato pagherebbe 158,59 Euro. Il massimo rendimento potenziale lordo a 2 anni e quasi 3 mesi del 97,99% (circa 43,72% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera. In caso contrario, se il WO scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore leggermente superiore rispetto all’investimento diretto sul sottostante stesso (quota ossia con un leggerissimo premio sulla componente lineare).

Codice ISIN

DE000VH340T7

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Vontobel.

Nota Bene. Il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale. Le perdite potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente. Le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto. Non rappresentano in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti.