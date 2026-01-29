Certificate su Energie Rinnovabili (27,84% annuo) per puntare su autocall

Oggi si ritorna su un certificato precedentemente analizzato e targato Vontobel per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio di 3 azioni del settore energetico USA (ISIN: DE000VH6RSJ9).
In particolare si tratta di azioni dell’industria delle energie rinnovabili, molto volatili (sia a livello storico che futuro atteso) data l’incertezza e le sfide che l’industria porta con sé.
In tal modo gli obiettivi potenziali potrebbero essere 3:
- ottenere le grandissime cedole potenziali
- salita del prezzo del certificato (dato che ora è molto sotto la pari), causa la vega negatività delle opzioni componenti il certificato (se la volatilità implicita)
- puntare sull’autocall, e quindi ad ottenere un rendimento annualizzato molto elevato
Il portafoglio sottostante ed il Worst Of
I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguenti:
PLUG -> Valore Iniziale (3,40 USD), Barriera/Trigger Cedola (2,04 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 2,45 USD, pari al 72,06% del Valore Iniziale)
SEDG -> Valore Iniziale (40 USD), Barriera/Trigger Cedola (24 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 35,80 USD, pari al 89,50% del Valore Iniziale)
RUN -> Valore Iniziale (20,50 USD), Barriera/Trigger Cedola (12,30 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 21,41 USD, pari al 104,44% del Valore Iniziale)
NB: il sottostante WO è PLUG.
Ora, senza spiegare il funzionamento del certificato e della struttura (si legga qui) si passa ad analizzare il payoff in caso di autocall e di scadenza.
Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la struttura
A seguire la seguente ed interessantissima strategia in opzioni (= la struttura) che compone il certificato firmato Vontobel:
- corposissimo flusso cedolare mensile con effetto memoria del 2,32% (la prossima in valutazione il 17/12/2025), ossia un max del 27,84% annuo
- effetto fast step down sull’autocall attivo dal 6° mese (20/04/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese (fino al penultimo): dal 100% al 77% dei valori inziali
- protezione condizionata discretamente conservativa su capitale e cedole (60% dei valori iniziali)
- una media scadenza non convenzionale (2 anni e 6 mesi)
- prezzo lettera decisamente sotto la pari col SeDeX chiuso – 15/12/2025 a 81,70 Euro –
Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Analisi del payoff in caso di autocall e a scadenza
Con un prezzo lettera di chiusura del SeDeX a 85,90 Euro, questi sarebbero i rendimenti offerti dal certificato firmato Vontobel.
Autocall
Se alla prima data (20/04/2026) scatta l’autocall (sottostanti >= 100% del loro valore iniziale), si ottengono 3 cedole più il nominale, ossia 106,96 euro, con un rendimento a 4 mesi del 24,52% (110,48% annualizzato).
Al contrario si passa alla 3° data di valutazione (sottostanti>=99% Valore Inziali), con potenziale importo di 109,28 Euro e rendimento a 5 mesi del 27,22% (89,50% annualizzato) e così via, fino alla penultima data di valutazione (sottostanti>77% Valori Iniziali).
NB: dato il prezzo molto sotto la pari ed il corposissimo flusso cedolare, il massimo rendimento annualizzato si ottiene alla prima data di autocall.
Scadenza
Se il certificato non si è estinto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata se il WO non scende oltre il -11,34% dall’attuale quotazione.
Considerando l’effetto memoria il certificato pagherebbe 162,64 Euro, con un massimo rendimento potenziale lordo a 2 anni e 4 mesi del 89,34% (circa 40,16% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera.