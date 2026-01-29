Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Certificate su Energie Rinnovabili (27,84% annuo) per puntare su autocall

Certificate per investire su energia rinnovabile USA con grandissime cedole potenziali, per puntare su abbassamento di volatilità implicita ed autocall.
Vontobel: Certificate su Energie Rinnovabili per Incassare grandissime cedole e puntare su autocall

Oggi si ritorna su un certificato precedentemente analizzato e targato Vontobel per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio di 3 azioni del settore energetico USA (ISIN: DE000VH6RSJ9).

In particolare si tratta di azioni dell’industria delle energie rinnovabili, molto volatili (sia a livello storico che futuro atteso) data l’incertezza e le sfide che l’industria porta con sé.

In tal modo gli obiettivi potenziali potrebbero essere 3:

  • ottenere le grandissime cedole potenziali
  • salita del prezzo del certificato (dato che ora è molto sotto la pari), causa la vega negatività delle opzioni componenti il certificato (se la volatilità implicita)
  • puntare sull’autocall, e quindi ad ottenere un rendimento annualizzato molto elevato

Il portafoglio sottostante ed il Worst Of

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguenti:

PLUG -> Valore Iniziale (3,40 USD), Barriera/Trigger Cedola (2,04 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 2,45 USD, pari al 72,06% del Valore Iniziale)

SEDG -> Valore Iniziale (40 USD), Barriera/Trigger Cedola (24 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 35,80 USD, pari al 89,50% del Valore Iniziale)

RUN -> Valore Iniziale (20,50 USD), Barriera/Trigger Cedola (12,30 USD), Valore di Mercato (chiusura del 22/10/2025 a 21,41 USD, pari al 104,44% del Valore Iniziale)

NB: il sottostante WO è PLUG.

Ora, senza spiegare il funzionamento del certificato e della struttura (si legga qui) si passa ad analizzare il payoff in caso di autocall e di scadenza.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la struttura

A seguire la seguente ed interessantissima strategia in opzioni (= la struttura) che compone il certificato firmato Vontobel:

  • corposissimo flusso cedolare mensile con effetto memoria del 2,32% (la prossima in valutazione il 17/12/2025), ossia un max del 27,84% annuo
  • effetto fast step down sull’autocall attivo dal 6° mese (20/04/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese (fino al penultimo): dal 100% al 77% dei valori inziali
  • protezione condizionata discretamente conservativa su capitale e cedole (60% dei valori iniziali)
  • una media scadenza non convenzionale (2 anni e 6 mesi)
  • prezzo lettera decisamente sotto la pari col SeDeX chiuso – 15/12/2025 a 81,70 Euro –

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Analisi del payoff in caso di autocall e a scadenza

Con un prezzo lettera di chiusura del SeDeX a 85,90 Euro, questi sarebbero i rendimenti offerti dal certificato firmato Vontobel.

Autocall

Se alla prima data (20/04/2026) scatta l’autocall (sottostanti >= 100% del loro valore iniziale), si ottengono 3 cedole più il nominale, ossia 106,96 euro, con un rendimento a 4 mesi del 24,52% (110,48% annualizzato).

Al contrario si passa alla 3° data di valutazione (sottostanti>=99% Valore Inziali), con potenziale importo di 109,28 Euro e rendimento a 5 mesi del 27,22% (89,50% annualizzato) e così via, fino alla penultima data di valutazione (sottostanti>77% Valori Iniziali).

NB: dato il prezzo molto sotto la pari ed il corposissimo flusso cedolare, il massimo rendimento annualizzato si ottiene alla prima data di autocall.

Scadenza

Se il certificato non si è estinto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata se il WO non scende oltre il -11,34% dall’attuale quotazione.

Considerando l’effetto memoria il certificato pagherebbe 162,64 Euro, con un massimo rendimento potenziale lordo a 2 anni e 4 mesi del 89,34% (circa 40,16% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale. Le perdite potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto. Non rappresentano in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica-  in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti.

Danilo Fieni

Lavora in InvestireOggi.it dal 2019 curando la sezione Certificati ed è laureato in finanza quantitativa.
La sua passione per il mondo finanziario lo ha portato ad approdare nel mondo dei certificati, analizzando in chiave oggettiva i flussi di pagamento di questi strumenti ed i relativi sottostanti, nonché curando le relazioni con alcuni dei professionisti del settore.
E' inoltre appassionato di trading ed investimenti, in cui svolge attività di ricerca quantitativa e di vantaggi statistici nel mondo dei mercati finanziari.

