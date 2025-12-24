Certificate su Energie Rinnovabili ad Alto Rendimento a Scopo di Trading sul Prezzo

Oggi viene riproposto un certificato di Vontobel già analizzato (ISIN: DE000VH7B7F1) per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio di azioni del settore energetico quotato in America.
Anche in questo caso si ripropone un certificato sceso molto di prezzo data la discesa dei sottostanti. Data la vega negatività delle opzioni componenti il derivato cartolarizzato, si spera in una salita del valore di mercato delle azioni ed una conseguente operazione di trading sul prezzo del certificato.
Ora si passa ad illustrare la struttura del prodotto che stiamo riproponendo.
Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la struttura
Il certificato targato Vontobel è molto interessante perché consente di ottenere interessanti condizioni per l’investitore, ossia la seguente struttura (= strategia in opzioni):
- corposissimo flusso cedolare mensile con effetto memoria del 2,08%, ossia un max del 24,96% annuo
- effetto fast step down sull’autocall attivo dal 6° mese (24/04/2026) e decrescente a step dell’1% ogni mese (fino al penultimo)
- protezione condizionata discretamente conservativa su capitale e cedole (60% dei valori iniziali)
- una media scadenza non convenzionale (2 anni e 6 mesi)
- un prezzo prezzo lettera sotto la pari, col SeDeX chiuso, a 81,30 Euro
Senza illustrare di nuovo il funzionamento del certificato (si clicchi qui per una veloce disamina del funzionamento) si passa subito all’analisi dei rendimenti in caso di autocall ed a scadenza.
Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down
Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire dal 6° mese (e fino al penultimo), decrescente a step del 1% ogni mese e dal 100% al 77% dei valori iniziali, aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato:
- se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria);
- in caso contrario la vita del prodotto continua.
Se alla prima data scatta l’autocall (cioè il valore dei sottostanti è pari o superiore al 100% del loro valore iniziale), si ottengono 6 cedole più il nominale, ossia 108,32 euro, con un rendimento a 4 mesi del 33,23% (100,25% annualizzato). Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (sottostanti>=99% Valore Inziali), con potenziale importo di 110,40 Euro e rendimento a 5 mesi del 35,79% (85,39% annualizzato) e così via.
NB. Dato il prezzo lettera molto sotto la pari ed il corposissimo flusso monetario condizionato, il massimo rendimento annualizzato potenziale si ottiene alla prima data di estinzione anticipata del derivato cartolarizzato (va poi, via via diminuendo, in ogni data di valutazione successiva fino ad arrivare a scadenza).
Scadenza
A scadenza, se il prodotto firmato Vontobel non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:
- se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -.
In altre parole si otterrebbero 26 cedole più il nominale. Si otterrebbero 154,08 Euro, ossia un rendimento a 2 anni e 4 mesi del 88,52% (38,35% annualizzato)
- in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per il rapporto fra valore finale e valore finale del WO.
Barriera Europea
Da notare la presenza della barriera europea.
Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.
Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.
Opzione Quanto
Da notare anche la presenza dell’Opzione “Quanto“.
Per questi prodotti il valore dell’attività sottostante è convenzionalmente indicato in Euro, ed in questo modo il rischio di cambio è eliminato.
In altre parole, nonostante il titolo su cui sia scritto il certificato sia denominato in USD, il prodotto paga un importi in Euro. Per tale motivo non lascia l’investitore esposto a variazioni favorevoli (in caso di ribasso) o sfavorevoli (in caso di rialzo) del tasso di cambio EUR/USD.
Il portafoglio sottostante ed il Worst Of
I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguenti:
Ballard Power Systems -> Valore Iniziale (3,44 USD), Barriera/Trigger Cedola (2,064 USD)
Enphase Energy-> Valore Iniziale (36,23 USD), Barriera/Trigger Cedola (21,738 USD)
SolarEdge Technologies-> Valore Iniziale (39,70 USD), Barriera/Trigger Cedola (23,82 USD)