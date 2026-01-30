Certificate su Azioni USA per Incassare a Brevissimo la Grande Cedola e Puntare su Autocall

Anche oggi viene riproposto ed analizzato un interessantissimo Certificate Fast Memory Cash Collect, emesso nella seconda metà di dicembre 2025 da Vontobel, che consente di investire sul un trittico di azioni USA diversificate a livello settoriale (financial tecnology e energy).

Prima di iniziare a descrivere gli aspetti chiave dei sottostanti e del certificato, si inizia col dire che i titoli sono caratterizzati da un elevata volatilità storica (passata) ed implicita (cioè espressa dalle opzioni a 30 giorni, ossia quella che attende il mercato per il futuro).

Ora, senza passare per la spiegazione del certificato già emesso e descritto si riassume velocemente solo la struttura e ci si dirige direttamente verso l’illustrazione dell’analisi dei rendimenti, dato che il prezzo è calato e promette rendimenti ancora più elevati.

I sottostanti su cui è scritto il derivato a marchio Vontobel sono i seguenti. Block (XYZ), Riot Platforms (RIOT), SolarEdge Technologies (SEDG)

XYZ -> Valore Iniziale (75,51 USD), Barriera/Trigger Cedola (37,755 USD), Valore di Mercato (chiusura al 29/01/2025 a 62,21 USD, pari all’82,39% del valore iniziale)

RIOT -> Valore Iniziale (15,21 USD), Barriera/Trigger Cedola (7,605 USD), Valore di Mercato (chiusura al 29/01/2025 a 16,97 USD, pari al 111,57% del valore iniziale)

SEDG -> Valore Iniziale (30,04 USD), Barriera/Trigger Cedola (15,02 USD), Valore di Mercato (chiusura al 29/01/2025 a 34,04 USD, pari al 113,32% del valore iniziale)

Vontobel Certificate Memory Cash Collect Fast Step Down: analisi dei rendimenti in caso di autocall e scadenza Con prezzo lettera attualmente rilevato a circa 94,40 Euro, ecco l’analisi dei rendimenti potenziali del certificato targato Vontobel. Se alla prima data scatta l’autocall (valore sottostanti>=100% valori iniziali) Vontobel elargisce 2 cedole più il nominale. Ossia 104,64 Euro, con un rendimento a poco più di 1 mese del 11,08% (106,45% annualizzato). Alle quotazioni attuali dei titoli sottostanti RIOT e SEDG potrebbero rimanere ai livelli attuali (i prezzi dei titoli sono sopra strike). XYZ, che è il WO, dovrebbe salire del 21,38%. Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (valore sottostanti>=99% valori iniziali), con potenziale importo di 106,96 Euro. Il rendimento a poco più di 2 mesi è intorno al 13,55% (71,66% annualizzato) ecc. Se alla scadenza il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. In altre parole si otterrebbero 26 cedole più il nominale. Ossia 160,32 Euro, con un rendimento a 2 anni e poco più di 1 mese circa del 70,19% (33,32% annualizzato). NB: dato il prezzo abbastanza sotto la pari e le grandissime cedole potenziali, il massimo rendimento annualizzato potenziale si ottiene alla prima data di autocall e, gradualmente, il più basso a scadenza (con un enorme scarto % fra le due date). Codice ISIN DE000VH3CEW1

