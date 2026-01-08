Certificate per Investire su Banche Europee con cedolone mensile dell’1,91%

Oggi viene analizzato un interessante certificato di Vontobel per investire su Banche Europee.

Ci si investe indirettamente perché, a fronte della rinuncia ai dividendi e a potenziali salite nei sottostanti, si ottengono:

un corposissimo flusso cedolare mensile condizionato con effetto memoria

con un meccanismo di autocall fast step down

delle barriere discretamente conservative su capitale e cedole

su capitale e cedole una media scadenza

Molto importante inoltre, l’assoluta efficienza della fiscalità dei certificati e quindi le corpose cedole mensili (redditi diversi in quanto derivanti da strumenti derivati) nella compensazione delle minusvalenze presenti nello zaino fiscale.

Informazioni sui sottostanti

In questo caso, i sottostanti azionari del certificato di Vontobel, sono quotati rispettivamente sono rappresentati da: Bper Banca (BPE), Unicredit (UCG), Raiffeissen Bank International (RBI) e Commerzbank (CBK).

Informaziee Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Il “poker” azionario possiede una quantità di informazione storica sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo.

Ad esempio scandagliare approfonditamente i bilanci (ricavi, utili netti, FCF e vari Ratios) o rilevare quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei 3 sottostanti analizzati.

Il Rischio

Le 4 azioni hanno, come detto, core business uguale essendo tutte e 4 banche, e sono quindi positivamente correlate (anche se sono diversificate a livello geografico). Diminuisce il rischio di correlazione. Ossia la probabilità che il valore dei titoli fluttui in modo totalmente indipendente l’uno dall’altro, andando ad inficiare elargizione di cedole o del nominale anche a causa di uno solo dei sottostanti.

Essendo aziende bancarie il loro valore dipende molto dai variazioni nei tassi d’interesse, e quindi dalle banche centrali che decidono i tassi guida e dall’inflazione.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la Struttura

A seguire la struttura del certificato di Vontobel:

Barriera europea di protezione sul capitale pari al 70% dei valori iniziali

pari al 70% dei valori iniziali Trigger premi al 70% del valore iniziale

al 70% del valore iniziale Premi mensili condizionati dell’1,91% (max. 22,92% annuo) sul valore nominale

dell’1,91% (max. 22,92% annuo) sul valore nominale Autocall mensile , decrescente a step dell’1% ed attiva dal 6° mese (11/06/2026), pari al 100% dei valori iniziali

, decrescente a step dell’1% ed attiva dal 6° mese (11/06/2026), pari al 100% dei valori iniziali Scadenza a 3 anni

a 3 anni Valore nominale 100 Euro

100 Euro Prezzo lettera rilevato a circa 100,10 Euro

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 15/12/2025, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 11/12/2028 (liquidazione il 18/12/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga discreti premi mensili condizionati di 1,91 Euro, cioè se i 4 sottostanti non scendono oltre il -30% dei loro valori inziali (trigger premio = 70% valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Tuttavia, quest’ultima viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento. Ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall mensile, a partire dal 6° mese (e fino al penultimo), avendo 2 scenari:

se il prezzo di ogni sottostante è pari o superiore al relativo trigger di autocall il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

In altre parole, se alla prima data scatta l’autocall (valore sottostanti>=100% valori iniziali), si ottengono 6 cedole più il nominale. Ossia 111,46 Euro, con un rendimento a 5 mesi del 11,35% (26,90% annualizzato).

Al contrario si passa alla 2° data di valutazione, con potenziale importo di 113,47 Euro. Il rendimento a circa 6 mesi è intorno al 13,26% (26,01% annualizzato).

NB: il rendimento annualizzato potenziale si ottiene alla prima data di autocall perchè, nonostante il prezzo sopra il prezzo sopra la pari, c’è un corposissimo flusso cedolare e la prima cedola è in valutazione fra pochissimo giorni.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. In altre parole si otterrebbero 36 cedole più il nominale . Ossia 168,76 Euro, con un rendimento a 2 anni e 11 mesi del 68,59% ( 23,44% annualizzato )

. Ossia 168,76 Euro, con un rendimento a 2 anni e 11 mesi ( ) in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante Worst Of, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Il portafoglio sottostante

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguenti.

RBI -> Valore Iniziale (37,72 Eur), Barriera/Trigger Cedola (26,404 Eur)

CBK -> Valore Iniziale (35,25 Eur), Barriera/Trigger Cedola (24,675 Eur)

UCG -> Valore Iniziale (68,36 Eur), Barriera/Trigger Cedola (47,852 Eur)

BPE -> Valore Iniziale (10,835 Eur), Barriera/Trigger Cedola (7,5845 Eur)

Codice ISIN

DE000VJ01P22

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato a marchio Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale. Le perdite potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente. Le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto. Non rappresentano pertanto attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti.