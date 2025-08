Voli a metà prezzo con la 104? Come canta Ron con il brano Anima: “Prendere di notte un aeroplano, volare ed andare lontano. Andare senza muovere niente, poi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano, anche se nessuno ti sente”.

Viaggiare è un desiderio che appartiene a tutti, e per chi vive una condizione di disabilità, la possibilità di farlo con agevolazioni dedicate può fare la differenza.

La Legge 104/92 riconosce diritti e agevolazioni a tutela delle persone con disabilità e dei loro accompagnatori, compresi importanti sconti su treni, mezzi pubblici e perfino voli aerei. Ma quali compagnie aeree applicano davvero tariffe ridotte per chi usufruisce della Legge 104? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sconti 104 per chi viaggia in aereo?

Molte compagnie aeree offrono degli sconti sui biglietti a favore dei passeggeri alle prese con uno stato di disabilità. Nella maggior parte dei casi viene richiesta una percentuale minima di disabilità, certificata da apposita documentazione. Questo, è bene ricordare, non è un obbligo. Ogni compagnia può decidere liberamente se applicare o meno delle riduzioni di prezzo a favore dei titolari di legge 104.

Per questo motivo si consiglia di leggere attentamente le varie informazioni presenti sul sito o rivolgersi direttamente alla compagnia aerea di proprio interesse in modo tale da sapere se mettono in campo delle agevolazioni ad hoc, a cui poter eventualmente accedere. Negli ultimi anni si è diffusa l’idea che basti la 104 per ottenere sconti automatici sui voli, ma la realtà è più articolata: non esistono riduzioni generalizzate valide a livello nazionale per tutti i titolari della legge 104.

Voli a metà prezzo con la 104: ecco con quali compagnie aeree

Tuttavia alcune agevolazioni reali esistono per i beneficiari della Legge 104. Anche se legate a specifici territori o a determinate condizioni. Per esempio chi vive in Sicilia può usufruire di un’iniziativa regionale contro il caro voli, pensata per aiutare alcune categorie fragili, come studenti fuori sede, persone con disabilità e lavoratori con basso reddito. Come spiegato sul sito della Regione Sicilia:

“Esteso per tutto il 2025 il bonus per il contrasto al caro voli della Regione Siciliana. Prosegue, dunque, dal 7 gennaio e fino al 31 dicembre 2025 la misura attivata sotto forma di contributo del 25% del prezzo del biglietto aereo ai cittadini residenti in Sicilia, con ulteriore 25% per i soggetti con basso reddito, studenti e disabili che viaggiano da e verso l’isola. A stabilirlo è un decreto dell’assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, di concerto con il presidente della Regione, Renato Schifani. […] I dettagli sui requisiti di accesso al bonus si trovano sulla piattaforma Siciliapei. Sono state rafforzate inoltre le misure di controllo sulle richieste pervenute ai fini dell’erogazione del contributo per evitare tentativi di truffa che sono stati già riscontrati e prontamente denunciati dall’assessorato alle autorità competenti”.

In questo caso lo sconto non è legato a una singola compagnia aerea, ma coinvolge diverse compagnie operanti da e per la Sicilia.

Lo sconto può essere richiesto direttamente al momento dell’acquisto o a rimborso tramite la piattaforma regionale. Un’altra agevolazione concreta arriva da Aeroitalia, una compagnia giovane che ha introdotto uno sconto del 10% per persone con disabilità pari o superiore all’80% e per i loro accompagnatori, solo su alcune rotte della Sardegna.

Viaggiare, d’altronde, non è solo spostarsi, ma riconquistare uno spazio di libertà personale. Anche uno sconto, in certi casi, può aprire una strada nuova e per questo è bene restare aggiornati sulle possibili agevolazioni disponibili.