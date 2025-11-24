Visura catastale attuale e storica: il servizio online gratuito per tutti

Come noto, la visura catastale rappresenta uno degli strumenti più utili per comprendere la situazione amministrativa di un immobile. Questo documento, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso gli Uffici provinciali – Territorio, raccoglie una serie di dati fondamentali che permettono di identificare un bene e di conoscerne la storia dal punto di vista catastale.

Al suo interno compaiono infatti gli elementi che individuano la proprietà, i dati relativi al classamento, gli eventuali aggiornamenti registrati nel tempo ed altri elementi grafici utili a definire la struttura o la posizione del bene. Per i fabbricati viene riportato anche l’indirizzo.

La svolta del 2025 per la visura catastale: consultazioni gratuite per tutti

Una delle principali innovazioni introdotte quest’anno riguarda le modalità di consultazione delle banche dati catastali.

Dal 1° gennaio 2025, infatti, la consultazione telematica delle informazioni catastali è completamente gratuita non solo per chi è proprietario dell’immobile, ma anche per chi desidera visionare dati relativi a beni di cui non è titolare.

Questa novità nasce dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 139/2024, che ha ampliato l’accesso ai servizi digitali dedicati alle banche dati catastali e ipotecarie. La norma affida inoltre all’Agenzia delle Entrate il compito di definire le modalità operative per garantire una libera consultazione dei servizi, consentendo ai cittadini di ottenere online le informazioni senza costi aggiuntivi.

A partire da questa data, quindi, le visure catastali online sono rilasciate in totale esenzione da tributi, anche quando riguardano immobili non intestati al richiedente. L’unico requisito indispensabile è disporre delle credenziali necessarie per accedere all’area personale dei servizi telematici.

Gli strumenti disponibili: consultazione personale e visura catastale

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione due servizi distinti, entrambi accessibili tramite l’area riservata di Fisconline o Entratel.

L’accesso può avvenire tramite Spid, CIE, CNS oppure, fino alla loro dismissione, tramite credenziali rilasciate direttamente dall’Agenzia.

Consultazione personale

Questo servizio è rivolto ai titolari di diritti reali sugli immobili. Permette di ottenere gratuitamente diversi tipi di documenti, tra cui:

visura catastale attuale, con indicazione degli intestatari e degli elementi identificativi dell’immobile, inclusi classamento, superficie e indirizzo nel caso dei fabbricati;

visura catastale storica, che riporta i cambiamenti registrati nel tempo, anche se in questo caso non vengono mostrati gli intestatari;

visura della mappa, utile per visualizzare la particella nel catasto dei terreni;

planimetria dell’unità immobiliare urbana;

ispezione ipotecaria, che permette di conoscere eventuali gravami presenti sull’immobile.

Si tratta di un insieme completo di informazioni accessibili con pochi clic e senza alcun costo, pensato per chi vuole monitorare la propria situazione catastale.

Visura catastale per immobili non di proprietà

Il secondo servizio permette di consultare gratuitamente le banche dati anche quando l’immobile non appartiene al richiedente. Questa funzione, introdotta e potenziata a partire dal 2025, amplia notevolmente la trasparenza delle informazioni, consentendo una verifica rapida e sicura dei dati catastali di qualunque bene.

L’Agenzia Entrate ha, comunque, messo a disposizione una guida per il servizio di visura catastale online. Inoltre, c’è anche la possibilità delle mappe catastali gratis attraverso lo stesso servizio.

Visura catastale attuale: cosa contiene e quali tipologie esistono

La visura catastale attuale offre una fotografia aggiornata dell’immobile o delle proprietà collegate a un soggetto. Può essere richiesta in diverse forme, a seconda dell’esigenza:

per soggetto, quando si desidera conoscere la situazione catastale complessiva di un individuo intestatario di beni presenti nel catasto dei fabbricati o dei terreni;

per immobile urbano, quando l’interesse riguarda un fabbricato registrato nel catasto dei fabbricati;

per immobile rurale, riferito ai beni iscritti nel catasto terreni, che possono essere terreni o fabbricati rurali;

per immobile porzionato, nei casi in cui un immobile rurale includa più qualità colturali sulla stessa particella.

Queste varianti permettono di ottenere un quadro preciso e aggiornato a seconda dell’obiettivo della consultazione.

Visura storica: la ricostruzione dei cambiamenti nel tempo

La visura catastale storica si differenzia dalla visura attuale per la capacità di ricostruire la cronologia delle variazioni registrate nel tempo. Le informazioni sono organizzate secondo l’ordine con cui sono state inserite nella banca dati, consentendo di comprendere la successione degli aggiornamenti catastali.

Esistono due principali modalità di consultazione:

per soggetto, che riepiloga l’intera storia catastale legata alla persona intestataria;

per immobile urbano, che ricostruisce l’evoluzione di un fabbricato.

Entrambe possono essere richieste in formato analitico, più dettagliato e realizzato secondo la grafica della piattaforma SIT, oppure in versione sintetica, che mantiene l’impostazione tabellare utilizzata su Territorio Web.

Visura catastale online e gratis: un sistema più accessibile e trasparente

Le novità introdotte dal 2025 segnano un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi catastali. La possibilità di consultare gratuitamente una visura catastale, anche relativa a immobili non propri, favorisce una maggiore trasparenza e consente ai cittadini di accedere con facilità a informazioni spesso indispensabili per atti, verifiche o semplici controlli.

L’obiettivo è rendere l’intero sistema catastale più moderno, fruibile e vicino alle esigenze reali degli utenti, garantendo servizi online rapidi, gratuiti e affidabili.

Riassumendo