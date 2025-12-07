L’ultimo Bot a 12 mesi dell’anno in emissione mercoledì 10 dicembre

Si terrà mercoledì 10 dicembre l’asta per l’emissione dell’ultimo Bot a 12 mesi per quest’anno. Il Tesoro ha reso noto l’offerta di 9 miliardi di euro, la quale potrà salire del 10% con l’asta supplementare del giorno successivo. Nel complesso, fino a 9,9 miliardi di nuovi titoli di stato a breve termine. Meno degli 11,436 miliardi in scadenza venerdì 12, che sarà anche la data di regolamento per le sottoscrizioni. Questo significa che la massa dei bond in circolazione non aumenterà, anzi diminuirà a seguito di questa emissione. Il Tesoro, infatti, rinnova il debito in scadenza per un importo più basso.
Attese di rendimento
La data di emissione coinciderà con quella di regolamento, mentre la scadenza per questi nuovi Bot a 12 mesi sarà il 14 dicembre 2026 per una durata di 367 giorni. Inutile ribadire che il rendimento offerto derivi esclusivamente dalla differenza tra il valore di rimborso (100) e prezzo di acquisto. All’asta di novembre, fu fissato al 2,063% con un prezzo di emissione di 97,957 centesimi. Da notare che non ci furono richieste all’asta supplementare, come sempre riservata agli “Specialisti in titoli di stato”. Probabile che andrà deserta anche in questa occasione.
Stando alle indicazioni che arrivano dal mercato secondario, il Bot a 12 mesi di dicembre potrà offrire anche oltre il 2,10%. Trattasi del valore più alto dallo scorso marzo. La risalita dei rendimenti a breve termine risente delle aspettative di politica monetaria. La Banca Centrale Europea avrebbe smesso definitivamente di tagliare i tassi di interesse in questo ciclo. L’inflazione nell’Eurozona resta sopra il target del 2% e la crescita economica si mostra resiliente, seppur bassa.
Da qui in avanti i tassi resterebbero invariati per poi eventualmente risalire nel 2027.
Bot a dicembre opportunità a breve termine
Per quanto detto, il Bot a 12 mesi di dicembre potrebbe esitare un prezzo di emissione appena sopra 97,90 centesimi. Per coloro che posseggono liquidità e non vogliono esporsi a rischi o ad investimenti duraturi, un’opportunità di impiego alternativa al classico conto in banca.
