Xiaomi Mi 9T, registrato il nuovo super top di gamma della casa cinese

Interessantissime indiscrezioni arrivano dal mondo di Xiaomi, una possibile variante del MI 9, ribattezzata versione T sarebbe pronta a essere lanciata un po’ a sorpresa. Andiamo a scoprirne di più.

Xiaomi Mi 9T, primi rumors

Ben 4 enti di certificazione hanno confermato la registrazione di un nuovo device che suona a dir poco sospetto per gli appassionati di rumors relativi ai nuovi smartphone in uscita.

Stiamo parlando di un possibile Xiaomi Mi 9T. A confermarlo, come dicevamo, sono i seguenti enti: NCC taiwanese, della NTBC tailandese, dell’EEC e della IMDA.

Il device in questione è apparso nei loro database registrato con il nome in codice di M1903F10G. Non c’è però assolutamente nulla in merito a informazioni tecniche, caratteristiche e quant’altro relativo ai nuovi smartphone. Si tratterebbe, comunque, in questo caso a una versione top del modello base, anche perché quella più popolare è rappresentata dal Mi 9 SE.

Un po’ come faceva OnePlus quindi Xiaomi utilizzerebbe la lettera T per andare oltre il suo attuale top di gamma. Si tratta infatti della prima volta per Xiaomi in questo senso, visto che mai aveva utilizzato la lettera T per i suoi smartphone. Vedremo se il nostro ipotizzare questa T come sinonimo di Pro sarà corretto o se ci siamo fatti un’idea completamente sbagliata.

