WhatsApp si rinnova con stickers e foto multiple, nuove funzioni in beta

Interessanti novità con la versione beta di WhatsApp attualmente in circolazione per pochi fortunati che la stanno testando. Arrivano nuovi stickers, ormai immancabili per ogni lancio di upgrade, ma anche una interessante funzione per quanto riguarda l’invio di foto multiple.

WhatsApp, novità in arrivo

Con la versione beta 2.19.130 nuove interessanti novità si fanno largo nella chat di WhatsApp. Innanzitutto gli adesivi, in questo caso i cervelloni della chat verde stanno testando la nuova funzionalità che permette di vedere l’adesivo nell’anteprima delle notifiche quando viene inviato da un contatto.

Si può poi rispondere, ma anche segnare il messaggio come letto, direttamente all’interno della notifica. Ci attendiamo tale opzione a breve, mentre come dicevamo poco sopra al momento la funzione è disponibile solo in versione beta.

Per quanto invece riguarda la seconda novità, la notizia viene dal sempre ben informato WabetaInfo che pubblica su suo account Twitter la nuova funzione disponibile per la galleria di foto. Più che una vera e propria funzione si tratta di una diversa modalità di ricezione delle foto multiple in chat. In questo caso infatti la novità riguarda chi riceve e non chi invia. Una volta infatti ricevuta una serie di scatti la funzione ti informa del peso esatto del download, ma anche del numero delle immagini che si andranno a scaricare.

Nulla di trascendentale dunque in questo nuovo aggiornamento, c’è naturalmente chi è rimasto molto deluso dal mancato annuncio della modalità Dark Mode all’evento denominato F8, ma sappiamo che tale funzione è ancora in fase di sviluppo e prima o poi dovrebbe quindi debuttare sula chat più famosa al mondo. Non ci resta che attendere pazientemente.

Potrebbe interessarti anche I migliori motori di ricerca del web, non solo Google nella lunga lista

Condividi su