WhatsApp privacy, il trucco per entrare in chat offline e non farsi spiare

Il mondo di WhatsApp è sempre pieno di grandi novità, ma a volte è necessario fare un passo indietro, proprio per entrare meglio nel nuovo che avanza e ritrovare qualche passaggio che forse ci eravamo persi. Forse infatti non tutti sanno che ci sono diversi trucchetti da poter usare in chat per evitare di incorrere in problemi legati alla privacy. A molti infatti potrebbe essere poco gradito far sapere il propri accessi, quindi uno dei suggerimenti più utili è quello relativo alla modalità offline.

WhatsApp offiline, ecco il trucco

Non si tratta di una vera e propria modalità, bensì uno stratagemma per far credere agli altri di non essere online. Va da sé che una volta resa nota l’esistenza di tale trucco, tutti sapranno che è possibile appunto essere online senza che appaia la dicitura, e quindi i potenziali spioni potrebbero ugialmente pensare che siete in chat. Maledetti curiosoni. Ad ogni modo, andiamo a vedere qual è questo famoso trucco.

Leggi anche: Galaxy X, Apple e LG potrebbero anticipare Samsung nella guerra allo smartphone pieghevole

Per impostazione predefinita, WhatsApp mostra l’ora dell’ultima volta in cui ci si è collegati e lo mostra naturalmente anche agli altri. Su iPhone si può disattivare questa possibilità con un’opzione in Impostazioni > Impostazioni chat > Avanzate. Su Android andare invece in Impostazioni -> Account > Privacy per nascondere l’orario dell’ultimo accesso ed anche la doppia spunta blu che rappresenta il messaggio letto.

Questo accorgimento piccolo da mettere in pratica nelle opzioni però vi impedirà anche di vedere gli accessi degli altri. Per far sì invece di risultare protetti ma continuare lo stesso a sbirciare sulle connessioni in chat degli altri vostri contatti non vi rimane che installare una app apposita, si chiama Hide WhatsApp Status e il gioco è fatto. Insomma, questo trucchetto ci permette di utilizzare la chat in modalità offline, o meglio facendo credere di esserlo, e la app che vi abbiamo suggerito vi permette inoltre di non perdere il privilegio di vedere se anche gli altri lo sono oppure no. Facile e molto utile.

Leggi anche: Caricare il cellulare, i consigli per farlo durare di più e cosa non fare assolutamente

Condividi su