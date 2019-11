WhatsApp ha un bug enorme che permette di spiare le chat private

Ebbene sì, continuano i problemi di privacy per il mondo del web, anche WhatsApp cade in una falla davvero epocale, e dire che è praticamente da sempre sotto gli occhi di tutti, stiamo parlando di Whatsapp Web, la quale è connessa a un problema che ancora non è stato risolto.

WhatsApp, spiare le chat

Scopriamo quale.

E’ incredibile come ancora WhatsApp non abbia risolto il problema di privacy che sta dietro la sua versione desk. Si tratta di una falla che permette di spiare le conversazioni private dei nostri conoscenti, basta avere per un solo attimo il pieno possesso dello smartphone. Mettiamo che un amico (o il nostro partner) vada per un momento in bagno, lasciando il suo smartphone incustodito, a quel punto potremo tranquillamente aprire sul nostro pc la pagina disk di WhatsApp e collegarla allo smartphone in questione.

Certo, dovremo conoscere la password per accendere il display dello smartphone, il che non è cosa da poco, ma il problema è che superato questo step, poi avremo per sempre pieno accesso alle chat del nostro partner o amico in questione. Infatti, una volta associato il dispositivo al pc, sarà possibile collegarsi ogni volta che si vuole per visionare tutte le conversazioni ed eventualmente interagire con esse come fossimo noi stessi i proprietari di tale account.

Insomma, nessun codice, nessuna nuova password di protezione saranno richieste per accedere nuovamente a WhatsApp Web una volta fatto l’abbinamento. Si tratta di una falla davvero grave, in pratica l’app si affida totalmente al fatto che accendere uno smartphone all’insaputa del proprietario è impossibile, ma sappiamo bene che non è affatto così, anche perché non tutti hanno impostato il lettore di impronte o lo sblocco facciale, e si affidano ancora ad obsoleti sistemi come pin a 4 cifre o addirittura la sequenza, ovvero unire con il dito i puntini sul display.

