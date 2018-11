Volantino Euronics, ecco la promozione Rott’Amo con offerte speciali

In attesa del Black Friday, anche Euronics si prepara per una nuova imperdibile promozione. Scatta il nuovo volantino Rott’Amo, gioco di parole che non ha bisogno di interpretazioni speciali. Andiamo allora a vedere di cosa si tratta.

Promozione Euronics, ecco il volantino Rott’Amo

Ci siamo, tutti i grandi nomi dello shopping tecnologico si stanno scatenando con le offerte e le promozioni, dopo Trony e MediaWorld, ora è il turno di Euronics con una promozione che offre alcuni prodotti scontati del 30%. E’ bene precisare che si tratta di una promozione regionale, nel senso che i prodotti variano da regione a regione, a seconda della gestione locale fatta dal gruppo che ne detiene il commercio nella specifica zona. Ad ogni modo, il volantino ha valenza nazionale e partirà dal 8 novembre fino al 21 dello stesso mese.

Tra le promozioni più interessanti che spiccano nella versione lombarda di Euronics gestita dal gruppo Castaldi ci sono ad esempio i seguenti prodotti:

Sony Xperia XZ a 349,99 euro

Samsung Galaxy S9 a 699 euro

Huawei Mate 20 Lite a 349,99 euro

Samsung Galaxy A7 (2018) a 349 euro

Samsung Galaxy A6 Plus (2018) a 349 euro

Per scoprire invece nelle vostre regioni quali sono le offerte presentate in questo intervallo di tempo con la promozione Rott’Amo, vi invitiamo a fare una ricerca sul sito ufficiale Euronics e scoprire i prodotti messi in volantino:

– gruppo Dimo: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria;

– gruppo Castoldi: Lombardia;

– gruppo Galimberti: Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sardegna;

– gruppo Euromarket: Veneto;

– gruppo Zurlo: Veneto;

– gruppo Butali: Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

– gruppo Casadei: Emilia Romagna;

– gruppo Cerioni: Emilia Romagna, Marche;

– gruppo Minuti: Umbria;

– gruppo Tufano: Lazio, Campania, Calabria;

– gruppo Nova: Lazio;

– gruppo Andreoli: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia;

– gruppo Siem: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria;

– gruppo Bruno: Sicilia;

– gruppo La Via Lattea: Sicilia.

