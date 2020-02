TLC smartphone allungabile, prototipo con schermo scorrevole

Che ne direste di uno smartphone con schermo che può essere allungato? Altro che device flessibile e pieghevole, TLC sta per lanciare lo schermo scorrevole, almeno secondo i rumors lanciati da CNET. Andiamo a scoprirne di più.

TLC, smartphone con schermo scorrevole

CNET ha ottenuto in esclusiva alcune interessanti immagini del prototipo che TLC doveva presentare al MWC 2020 annullato a causa del coronavirus.

Questoha un display slide-out che viene allungato per offrire un’area di visualizzazione più ampia. Si tratta di un concetto completamente diverso da quello degli attuali smartphone pieghevoli che invece hanno una piega al centro che permette appunto la flessibilità dello schermo.

Quello di TLC è concettualmente invece simile ai tavoli che si allungano per diventare più grandi e permetterci di aggiungere sedie. A dire il vero, anche gli esperiti però non hanno ancora ben capito il funzionamento del meccanismo, e anche per questo motivo il prodotto assume un fascino davvero incredibile. Probabilmente una parte dello schermo flessibile viene nascosto all’interno del telaio

Dai render comunque possiamo notare anche la presenza di un sensore in-display per la parte frontale, e le quattro fotocamere in verticale nella parte posteriore. A dire il vero comunque ancora non sappiamo se tale concept rimarrà solo un prototipo o arriverà prima o poi realmente sul mercato. Staremo a vedere se anche altri grandi marche accetteranno la sfida.

Potrebbe interessarti anche Galaxy A71 5G e A70e, nuovi Samsung in arrivo a breve