Smartphone pericolosi per la salute, questi device emettono troppe radiazioni

Le radiazioni emesse dagli smartphone sono pericolose per la nostra salute? La risposta è sì, anche se ancora non ci sono precise indicazioni da parte della scienza sui reali effetti che possono causare. Sappiamo però che è bene tenere tutti i dispositivi elettronici lontani da alcuni punti particolarmente delicati del nostro organismo. Su tutti la testa, ma anche il petto è un posto da tenere ben al sicuro, visto che è lì che ospitiamo il cuore.

Smartphone e radiazioni, la lista inquietante

E’ sempre bene quindi non tenere lo smartphone nel taschino della giacca o della camicia, ma è anche bene evitare di metterlo in tasca, poiché i genitali sono un’altra parte del corpo molto sensibile alle radiazioni elettriche. Ovviamente, gli auricolari sono ormai d’obbligo per le nostre telefonate, ricordiamoci però di tenere anche il device lontano dalla nostra testa quando andiamo a dormire, evitiamo quindi di metterlo sul comodino, e se proprio abbiamo bisogno di una sveglia per svegliarci, compriamocene una.

Potrebbe interessarti anche: Netflix e Monty Python preparano una nuova serie in stile circo volante

Abbiamo fatto una breve, ma abbastanza esaustiva carrellata di suggerimenti per evitare che questi dispositivi facciano danni alla nostra salute. Sarà però a questo punto utile conoscere anche quali sono i device più pericolosi, quelli cioè che emettono troppe radiazioni. Andiamo a scoprire la lista stilata da Statista per conto di Forbes, e basata sui dati raccolti dall’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni (Bundesamt für Strahlenschutz).

Xiaomi Mi A1 1,75

OnePlus ST 1,68

Huawei Mate 9 1,64

Nokia Lumia 630 1,51

Huawei P9 Plus 1,48

Huawei GX8 1,44

Huawei P9 1,43

Huawei Nova Plus 1,41

OnePlus 5 1,39

Huawei P9 Lite 1,38

iPhone 7 1,38

Sony Xperia XZ1 Compact 1,36

iPhone 8 1,32

ZTE Axon 7 Mini 1,29

Blackberry DTEK60 1,28

iPhone 7 Plus 1,24

Potrebbe interessarti anche: Spotify, ma cosa hai combinato? Altro che migliorie, da desk è peggiorato

Condividi su