Smartphone pericolosi, la lista di nera spaventa gli utenti

Sono davvero famosi gli smartphone che emettono radiazioni eccessive, nella lista di Statista ci finiscono infatti nomi illustri che probabilmente mai ci saremmo aspettati. Andiamo a vedere qual è la black list dei telefonini più pericolosi in circolazione.

Radiazioni smartphone, la lista nera

Se da una parte possiamo dire che un po’ ce l’aspettavamo, dall’altra invece c’è da rimanere sbigottiti. Nel primo bisogna prendere atto che la presenza preponderante di device cinesi potrebbe tutto sommato non stupire. La nomea che questo tipo di prodotti si è fatta in giro per il mondo non è sempre sinonimo di qualità, quanto più che altro di quantità. Quando produci un gran numero di prodotti tralasciando la qualità del materiale, allora ti aspetti che possa finire così. Il problema però è che nella black list ci finiscono proprio quelle marche cinesi che solitamente sono invece considerate le più affidabili e importanti.

Stiamo cioè parlando di Xiaomi, ma soprattutto di Huawei, ovvero la quarta e terza azienda del mercato del settore. Come se non bastasse, a peggiorare le cose c’è anche la presenza di Apple, con tre iPhone che non ci saremmo mai aspettati. A dimostrazione quindi che il problema non è soltanto cinese. Bene Samsung che invece non appare in questa terribile lista nera dedicata agli smartphone pericolosi. Ma andiamola a conoscere questa black list con tutti i valori relativi alle radiazioni:

Xiaomi Mi A1 1,75

OnePlus ST 1,68

Huawei Mate 9 1,64

Nokia Lumia 630 1,51

Huawei P9 Plus 1,48

Huawei GX8 1,44

Huawei P9 1,43

Huawei Nova Plus 1,41

OnePlus 5 1,39

Huawei P9 Lite 1,38

iPhone 7 1,38

Sony Xperia XZ1 Compact 1,36

iPhone 8 1,32

ZTE Axon 7 Mini 1,29

Blackberry DTEK60 1,28

iPhone 7 Plus 1,24

