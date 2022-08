Smartphone con virus incorporato, scoperta shock, non comprate questi telefonini

Una nuova tegola per la cybersicurezza, stavolta gli hacker e i truffatori del web giocano d’anticipo, spuntano addirittura smartphone con virus preinstallati. A scoprirlo sono gli esperti di Dr Web, i quali hanno individuato 4 modelli di telefonini che presentano questa grave e pericolosissima caratteristica. Vediamo insieme di quali si tratta.

Smartphone con virus, ecco quali

Si fa tanto per la salvaguardia dei propri dati personali, così come è importante proteggersi dalle minacce del web, siano esse presenti in qualsiasi modo. A quanto pare però anche coloro che lavorano dall’altra parte della barricata non se ne stanno a guardare, anzi cercano di trovare sempre il modo per spuntarla e superare le nostre difese. Del resto, uno smartphone economico fa gola a molti, ecco quindi che spuntano dei device che ingolosiscono e allo stesso tempo presentano il trucchetto, una truffa incredibile che mette tutti in ambasce.

Smartphone contraffatti che emulano note marche, ma che in realtà sono prodotti da terzi e installano al loro interno dei virus che hanno naturalmente lo scopo di prendere possesso del nostro device una volta che lo avremo acceso e inserito i nostri dati personali. Il virus in questione inoltre era anche abbastanza pericoloso, Dr Web ha infatti scoperto che se attaccato a WhatsApp era in grado di spiare profili. L’analisi nasce a luglio, dopo le segnalazioni di alcuni utenti. Gli esperti hanno scoperto trattasi di imitazioni di noti smartphone cinesi, i quali al loro interno avevano stranamente un sistema operativo Android decisamente datato e obsoleto, ossia il 4.4.2. Cosa decisamente sospetta, e infatti, all’interno presentavano un virus che ne comprometteva il sistema.

Smartphone con virus, i modelli incriminati

Il virus preinstallato e un sistema operativo che non riceve più patch di sicurezza.

Ecco il gioco dei. In questo modo quindi avevano via libera a tutte le informazioni che il nuovo proprietario dello smartphone inseriva al suo interno. I telefonini incriminati trovati da Dr Web sono P48Pro, radmi note 8, Note30u, Mate40. Come ogni prodotto contraffatto, anche in questo caso si tratta di imitazioni che scimmiottano gli originali, in questo caso i modelli presi a campione sono quelli di Redmi-Xiaomi e Huawei, due grosse case cinesi di grande successo anche in Europa.

I virus trovati sono dei trojan che come dicevamo sono in grado di attaccare profili WhatsApp, quindi recuperare le chat e rubare tutte le conversazioni presenti in esse, compresi eventuali dati trascritti. Inoltre, tali malware scoprono il fianco per campagne di phishing che generano altre truffe. Sarebbe stato sicuramente molto utile capire dove questi smartphone taroccati siano stati comprati. Possiamo quindi soltanto limitarci a dire in questo caso che comprare delle imitazioni è sempre particolarmente rischioso, quindi per difendersi al momento non possiamo aggiungere altro che questo, ossia limitarsi ad acquistare prodotti sicuri della casa originale che abbiano quindi tutte le protezioni e la sicurezza necessarie per il corretto funzionamento del dispositivo.