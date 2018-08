Smartphone su eBay, le offerte per Apple, Samsung e Huawei

Quando si tratta di acquisti, è bene andare a caccia dei migliori, ecco le più interessanti proposte offerte da eBay in merito ai migliori smartphone del momento. E quando si parla del top, non si può certo prescindere da Samsung, Apple e Huawei. Ecco le migliori proposte sul portale dello shopping online in merito ad alcuni dei modelli più accattivanti delle tre marche.

Offerte eBay Huawei

Huawei Nova Young | White Italia Smartphone

103,00€

Huawei Nova Lite Plus | 16 GB Gray Black Nero 5,5 Brand Garanzia Italia

125,95€

Huawei P8 Lite 2017 | 16 GB Black Italia Brand

139,50€

Huawei P8 Lite 2017 | 16 GB Black Garanzia Italia

139,99€

Huawei P Smart | 32 GB Blu

174,90€

Huawei P Smart | 32 GB Single SIM Blue Garanzia Italiana

189,99€

Huawei P10 Lite | 32 GB Black Nero Gar Italia 24 Mesi Brand

199,85€

Huawei Mate 10 Lite | Italia Aurora Blue Garanzia Italia 24 Mesi

243,00€

Huawei P20 Lite | 64 GB Mono SIM Black Nero Brand 5,8′ | 4 GB Ram Garanzia Italia

286,90€

Huawei P20 Lite | 64 GB Mono SIM Blu Blue Brand 5,8′ | 4 GB Ram Garanzia Italia

287,49€

Huawei Mate 10 Pro | Midnight Blue Garanzia Italia 24 Mesi

509,99€

Huawei Mate 10 Pro | Mocha Brown Garanzia Italia 24 Mesi

509,99€

Huawei Mate 10 Pro | Titanium Grey Garanzia Italia 24 Mesi

509,99€

Huawei P20 | 128 GB Nero Black Mono SIM Brand | 4 GB Ram Gar 24 Mesi

510,00€

Huawei P20 Pro | 128 GB Black 40 Mpx Android 8.1 Ita 24 Mesi Brand

719,50€

Offerte eBay Apple

Apple iPhone SE | 32 GB Space Gray Nero Garanzia Ita 24

277,99€

Apple iPhone 6 | 32 GB Space Grey Garanzia Italia

289,00€

Apple iPhone 7 | 32 GB Black Nero Opaco Garanzia 24 Mesi

499,99€

Apple iPhone 7 | 32 GB Rose Gold Rosa Garanzia 24 Mesi

524,90€

Apple iPhone 7 | 32 GB Silver Argento Garanzia 24 Mesi

529,99€

Apple iPhone 8 | 64 GB Nero Gray Originale Garanzia 24 Mesi

658,50€

Apple iPhone 8 | 64 GB Silver Italia Originale Gar 24 Mesi

658,50€

Apple iPhone 8 | 64 GB Silver Garanzia Italia 24 Mesi

669,99€

Apple iPhone 8 | 64 GB Space Gray Garanzia Italia 24 Mesi

669,99€

Apple iPhone 8 Plus | 64 GB Tim Space Grey

763,00€

Apple iPhone 8 Plus | 64 GB Silver Garanzia Italia 24 Mesi

779,99€

Apple iPhone X | 64 GB Silver Argento Bianco Garanzia 24 Mesi

899,00€

Apple iPhone 8 Plus | 256 GB Grey Garanzia Italia 24 Mesi

929,99€

Apple iPhone X | 256 GB Black Nero Garanzia 24 Mesi Grigio Siderale 1069,99€

Offerte eBay Samsung

Samsung Samsung Gear Fit2 | Black L

99,00€

Samsung J3 2017 | 16 GB Nero Black Sm-J330 Monosim Brand Gar Italia 24mesi

129,99€

Samsung Galaxy J5 2017 | 16 GB Nero Black Sm-J530 | 2 GB Ram 5,2 Italia Brand

149,50€

Samsung Galaxy J5 2017 | 16 GB Silver Blu Sm-J530f | 2 GB Ram 5,2 Italia Brand

159,99€

Samsung Galaxy A5 2017 | 32 GB Black Sky Garanzia Italia 24 Mesi No Brand

226,00€

Samsung Gear S3 Frontier | Nero

229,99€

Samsung Galaxy J7 2017 | Black

238,00€

Samsung Galaxy A8 2018 | Black Dual SIM Samoled | 32 GB No Brand Garanzia Italia

349,90€

Samsung Galaxy A8 2018 | Gold Dual SIM | 32 GB No Brand Garanzia Italia

349,90€

Samsung Galaxy A8 2018 | Orchid Gray Dual SIM Samoled | 32 GB No Brand Gar Italia

349,90€

Samsung Galaxy S8 2018 | 64 GB Orchid Gray Octacore Italia Brand G950f

476,50€

Samsung Galaxy S8 2018 | 64 GB Artic Silver Garanzia Brand Italia 24 Mesi

479,00€

Samsung Galaxy S8 2018 | 64 GB Midnight Black Garanzia No Brand Italia 24 Mesi

479,00€

Samsung Galaxy S9 | Dual Blu Blue Coral Blue Gar Italia

564,50€

Samsung Galaxy S9 | Dual Viola Lilac Purple Display Italia

564,50€

Samsung Galaxy S9 | Italia Black Garanzia Italia No Brand

565,00€

Samsung Galaxy S9 | Blue Coral Italia Garanzia Italia

568,00€

Samsung N950f Galaxy Note 8 Octa Core | 64 GB Ram | 6 GB Tim Blue

609,00€

Samsung Galaxy S8 Plus Black

625,00€

