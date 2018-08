Sky e DAZN, ecco le partite delle prime giornate e i big match

Colpaccio della Rai che si accaparra l’anticipo di serie B del venerdì sera. Un contentino per molti modesto, ma non per tutti, innanzitutto per i tanti tifosi delle squadre che parteciperanno quest’anno al torneo cadetto. Ricordiamo che il resto del campionato sarà altamente tech, poiché visibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma DAZN. Quel che però sta maggiormente a cuore dei tifosi è come Sky e DAZN si siano spartiti le gare delle prime tre giornate.

Sky e DAZN, lo spezzatino è servito

Nelle prime tre giornate il calendario seguirà un andamento diverso, solo match alle 18 e alle 20:30 tra sabato e domenica (posticipo il lunedì sera), quindi niente sfide alle 15, né tanto meno alle 12:30. La suddivisione però rimane la medesima, ovvero 7 gare settimanali a Sky e 3 a DAZN. Ecco quindi come le due emittenti si sono accaparrate le partite:

Prima giornata 18-19-20 agosto

sabato alle 18.00: Chievo-Juventus (Sky)

– sabato alle 20.30: Lazio-Napoli (Dazn)

– Domenica alle 18.00: Torino-Roma (Sky)

– Domenica alle 20.30:

Bologna-Spal (Sky)

Empoli-Cagliari (Sky)

Milan-Genoa (Sky)

Sampdoria-Fiorentina (Sky)

Sassuolo-Inter (Dazn)

Parma-Udinese (Dazn)

– Lunedì alle 20.30: Atalanta-Frosinone (Sky)

Seconda giornata 25-26-27 agosto

sabato alle 18.00: Juventus-Lazio (Sky)

– sabato alle 20.30: Napoli-Milan (Dazn)

– Domenica alle 18.00: Spal-Parma (Dazn)

– Domenica alle 20.30:

Cagliari-Sassuolo (Sky)

Fiorentina-Chievo (Sky)

Genoa-Empoli (Sky)

Inter-Torino (Sky)

Udinese-Sampdoria (Sky)

Frosinone-Bologna (Dazn)

– Lunedì alle 20.30: Roma-Atalanta (Sky)

Terza giornata 31 agosto, 1-2 settembre

Venerdì alle 20.30: Milan-Roma (Sky)

– sabato alle 18.00: Bologna-Inter (Sky)

– sabato alle 20.30: Parma-Juventus (Dazn)

– domenica alle 18.00: Fiorentina-Udinese (Dazn)

– domenica alle 20.30:

Atalanta-Cagliari (Sky)

Lazio-Frosinone (Sky)

Sampdoria-Napoli (Sky)

Sassuolo-Genoa (Sky)

Torino-Spal (Sky)

Chievo-Empoli (Dazn)

20 invece i big match che le due emittenti si sono suddivise, 16 a Sky, 4 a DAZN. Eccole:

1 – 7ª giornata

JUVENTUS–NAPOLI – SKY – Domenica 30/09/18 ore 20.30 (Sabato 29/09/18 ore 18.00)

2 – 7ª giornata

ROMA – LAZIO – SKY -Sabato 29/09/18 ore 18.00 (Domenica 30/09/18 ore 20.30) (Sabato 29/09/18 ore 15.00)

3 – 9ª giornata

INTER – MILAN – SKY – Domenica 21/10/18 ore 20.30 (Sabato 20/10/18 ore 18.00)

4 – 10ª giornata

NAPOLI – ROMA – SKY – Domenica 28/10/18 ore 20.30

5 – 12ª giornata

MILAN – JUVENTUS – SKY – Domenica 11/11/18 ore 20.30

6 – 14ª giornata

ROMA – INTER – SKY – Domenica 02/12/18 ore 20.30

7 – 15ª giornata

JUVENTUS – INTER – SKY – Venerdì 07/12/18 ore 20.30 (Sabato 08/12/18 ore 18.00)

8 – 18ª giornata

INTER – NAPOLI – SKY – Mercoledì 26/12/18 ore 20.30

9 – 22ª giornata

ROMA – MILAN – SKY -Domenica 03/02/19 ore 20.30

10 – 26ª giornata

NAPOLI – JUVENTUS – SKY – Domenica 03/03/19 ore 20.30 (Sabato 02/03/19 ore 18.00)

11 – 28ª giornata

MILAN – INTER – SKY – Domenica 17/03/19 ore 20.30

12 – 29ª giornata

ROMA – NAPOLI – SKY -Domenica 31/03/19 ore 20.30

13 – 31ª giornata

JUVENTUS – MILAN – SKY – Domenica 07/04/19 ore 20.30 (Sabato 06/04/19 ore 18.00)

14 – 33ª giornata

INTER – ROMA – SKY -Sabato 20/04/19 ore 20.30

15 – 36ª giornata

ROMA – JUVENTUS – SKY – Domenica 12/05/19 ore 20.30

16 – 37ª giornata

NAPOLI – INTER – SKY – Domenica 19/05/19 ore 20.30

1 – 16ª giornata

TORINO – JUVENTUS- DAZN – Sabato 15/12/18 ore 20.30

2 – 17ª giornata

JUVENTUS – ROMA- DAZN – SAB 22/12/18 ore 20.30

3 – 21ª giornata

MILAN – NAPOLI – DAZN – SAB 26/01/19 ore 20.30 (DOM 27/01/19 ore 12.30)

4 – 34ª giornata

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp lancia le videochiamate di gruppo, ecco come funziona

Condividi su