Serie A, preparatevi per lo streaming perfetto, calendario partite e big match

Cambia il mondo del calcio anche per il tifoso. La tecnologia ha rivoluzionato la Serie A la scorsa stagione con l’arrivo della Var, ma ora anche gli appassionati dovranno essere tutti un po’ più tech se hanno intenzione di vedere tutte le partite del campionato. Con l’arrivo di DAZN infatti diversi match saranno visibili esclusivamente in streaming, sarà fondamentale quindi avere una buona connessione internet.

Serie A, evvai con la fibra

La fibra ottica è la parola d’ordine ora per l’inizio del campionato. Chi si appresta ad effettuare l’abbonamento con DAZN non potrà farne a meno se vuole vedere i match senza interruzioni di caricamento. Stesso discorso anche per Now Tv, la piattaforma online di Sky. Andiamo a vedere come inizierà questo campionato con le partite delle prime tre giornate, ma intanto le due piattaforme che detengono i diritti della Serie A si sono suddivise già i 20 big match, ecco chi trasmetterà le partite più importanti della stagione.

Prima giornata 18-19-20 agosto

sabato alle 18.00: Chievo-Juventus (Sky)

– sabato alle 20.30: Lazio-Napoli (Dazn)

– Domenica alle 18.00: Torino-Roma (Sky)

– Domenica alle 20.30:

Bologna-Spal (Sky)

Empoli-Cagliari (Sky)

Milan-Genoa (Sky)

Sampdoria-Fiorentina (Sky)

Sassuolo-Inter (Dazn)

Parma-Udinese (Dazn)

– Lunedì alle 20.30: Atalanta-Frosinone (Sky)

Seconda giornata 25-26-27 agosto

sabato alle 18.00: Juventus-Lazio (Sky)

– sabato alle 20.30: Napoli-Milan (Dazn)

– Domenica alle 18.00: Spal-Parma (Dazn)

– Domenica alle 20.30:

Cagliari-Sassuolo (Sky)

Fiorentina-Chievo (Sky)

Genoa-Empoli (Sky)

Inter-Torino (Sky)

Udinese-Sampdoria (Sky)

Frosinone-Bologna (Dazn)

– Lunedì alle 20.30: Roma-Atalanta (Sky)

Terza giornata 31 agosto, 1-2 settembre

Venerdì alle 20.30: Milan-Roma (Sky)

– sabato alle 18.00: Bologna-Inter (Sky)

– sabato alle 20.30: Parma-Juventus (Dazn)

– domenica alle 18.00: Fiorentina-Udinese (Dazn)

– domenica alle 20.30:

Atalanta-Cagliari (Sky)

Lazio-Frosinone (Sky)

Sampdoria-Napoli (Sky)

Sassuolo-Genoa (Sky)

Torino-Spal (Sky)

Chievo-Empoli (Dazn)

20 invece i big match che le due emittenti si sono suddivise, 16 a Sky, 4 a DAZN. Eccole:

1 – 7ª giornata

JUVENTUS–NAPOLI – SKY – Domenica 30/09/18 ore 20.30 (Sabato 29/09/18 ore 18.00)

2 – 7ª giornata

ROMA – LAZIO – SKY -Sabato 29/09/18 ore 18.00 (Domenica 30/09/18 ore 20.30) (Sabato 29/09/18 ore 15.00)

3 – 9ª giornata

INTER – MILAN – SKY – Domenica 21/10/18 ore 20.30 (Sabato 20/10/18 ore 18.00)

4 – 10ª giornata

NAPOLI – ROMA – SKY – Domenica 28/10/18 ore 20.30

5 – 12ª giornata

MILAN – JUVENTUS – SKY – Domenica 11/11/18 ore 20.30

6 – 14ª giornata

ROMA – INTER – SKY – Domenica 02/12/18 ore 20.30

7 – 15ª giornata

JUVENTUS – INTER – SKY – Venerdì 07/12/18 ore 20.30 (Sabato 08/12/18 ore 18.00)

8 – 18ª giornata

INTER – NAPOLI – SKY – Mercoledì 26/12/18 ore 20.30

9 – 22ª giornata

ROMA – MILAN – SKY -Domenica 03/02/19 ore 20.30

10 – 26ª giornata

NAPOLI – JUVENTUS – SKY – Domenica 03/03/19 ore 20.30 (Sabato 02/03/19 ore 18.00)

11 – 28ª giornata

MILAN – INTER – SKY – Domenica 17/03/19 ore 20.30

12 – 29ª giornata

ROMA – NAPOLI – SKY -Domenica 31/03/19 ore 20.30

13 – 31ª giornata

JUVENTUS – MILAN – SKY – Domenica 07/04/19 ore 20.30 (Sabato 06/04/19 ore 18.00)

14 – 33ª giornata

INTER – ROMA – SKY -Sabato 20/04/19 ore 20.30

15 – 36ª giornata

ROMA – JUVENTUS – SKY – Domenica 12/05/19 ore 20.30

16 – 37ª giornata

NAPOLI – INTER – SKY – Domenica 19/05/19 ore 20.30

1 – 16ª giornata

TORINO – JUVENTUS- DAZN – Sabato 15/12/18 ore 20.30

2 – 17ª giornata

JUVENTUS – ROMA- DAZN – SAB 22/12/18 ore 20.30

3 – 21ª giornata

MILAN – NAPOLI – DAZN – SAB 26/01/19 ore 20.30 (DOM 27/01/19 ore 12.30)

4 – 34ª giornata

