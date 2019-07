PES 2020, Juventus partner ufficiale, ma quella maglia non si può vedere

E’ ufficiale, la Juventus è partner del nuovo eFootball PES 2020, il gioco di calcio targato Konami. Dopo aver fatto spesa all’estero, finalmente il videogames inizia a mettere qualche tassello anche in Italia. Il che però è una brutta notizia per i fans di FIFA, poiché ora perderanno la squadra campione d’Italia. Nel gioco della EA Sports infatti si chiamerà Piemonte Calcio.

PES 2020, c’è anche la Juventus

Come dicevamo, sarà la Juventus la squadra italiana ad essere fedelmente riprodotta nel gioco, a partire dalla stadio che sarà interamente ricreato dall’originale. Naturalmente, anche tutti i giocatori avranno la riproduzione facciale identica grazie allo scanner 3D al quale i bianconeri si sono sottoposti. Unico problema, quella maglia sembra far tornare il gioco indietro di 10 anni. Non è una critica alla grafica del gioco, ma proprio alla scelta della Juventus.

La nuova maglia bianconera infatti ricorda molto le prime versioni dei giochi di calcio, quando riprodurre le strisce era complicato e si facevano infatti queste divise a scacchi, da una parte un colore, dall’altra un altro. Nel gioco poi l’effetto retrò risulta ancora più accentuato, notare infatti a paragone la bellezza della maglia bianconera indossata da Nedved nel video dimostrativo. Vi ricordiamo a tal proposito infatti che Nedved è stato scelto come giocatore Legend. Ambasciatore bianconero per PES 2020 sarà invece Pjanic.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer ha commentato: “Siamo molto orgogliosi della collaborazione che abbiamo definito con Konami. Questa partnership vede due icone del calcio e dell’intrattenimento mondiale, Juventus e PES, unire le forze per i prossimi tre anni, permettendo più facilmente di identificarci con i nostri tifosi più giovani e di aumentare la nostra popolarità sia coi fan dello sport che con quelli dell’esports”.

Ecco, invece, le parole di Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami: “La nostra partnership con Juventus FC, una delle più importanti squadre del mondo, è un messaggio chiaro da parte di eFootball PES 2020 – che sarà l’unico videogioco di calcio in cui si potrà giocare con i giganti italiani. Il claim di eFootball PES è ‘playing is believing’ e noi siamo orgogliosi che la Juventus FC creda in noi e in un futuro con noi”.

