Nuovo Digitale terrestre e tv compatibili, attivi i canali per il test

Nella giornata di ieri 15 gennaio partito lo switch on sul canale che permette di testare il proprio segnale tv, ovvero scoprire se il televisore è compatibile con l’arrivo del nuovo digitale terrestre, l’ormai famigerato dvb-t2.

Nuovo digitale terrestre

Il cartello “720p HEVC Main 10” è quindi disponibile da ieri alla posizione 200 della guida TV, basta dunque collegarsi al suddetto canale per leggere il cartello e scoprire in tal modo se il proprio televisore (o decoder) è basato sulla medesima tecnologia di cui da tempo si sta parlando.

Domani invece sarà la volta del canale 100, il primo si riferisce a Mux Mediaset, mentre il secondo è Mux 1 Rai.

Se lo schermo invece apparirà nero, allora sarà il caso di iniziare a informarsi per l’acquisto di un nuovo decoder (o addirittura una nuova televisione, a voi la scelta). Il passaggio si completerà definitivamente alla fine del 2022, intanto vi riportiamo quello che al momento sembra essere a tutti gli effetti il calendario ufficiale del nuovo digitale terrestre regione per regione.

Dal 1 settembre al 31 dicembre 2021, il nuovo standard sarà introdotto in Area 2 e 3, ovvero in:

Valle d’Aosta;

Piemonte;

Lombardia;

Emilia Romagna;

provincia di Trento;

provincia di Bolzano.

Dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, sarà invece il turno dell’Area 1, cioè di:

Liguria;

Toscana;

Umbria;

Lazio;

Campania;

Sardegna.

Infine, nell’Area 4 lo standard arriverà nel periodo compreso fra il 1° aprile 2022 e il 20 giugno 2022, con diffusione prevista in:

Sicilia;

Calabria;

Puglia;

Basilicata;

Abruzzo;

Molise;

Marche

