Nissan va oltre la guida autonoma e lancia l’auto che ti legge nella mente

Altro che guida autonoma, Nissan ha preparato un prototipo di vera e propria auto intelligente che ci proietta letteralmente nel futuro, si tratta di una macchina in grado di leggere nella mente del guidatore grazie a delle speciali cuffie fatte di sensori che funzionano come l’elettroencefalogramma.

Nissan e l’auto che legge nella mente

Con il contributi dei ricercatori del Politecnico di Losanna, Nissan è riuscita a mettere a punto un prototipo di auto che, presentato allo Show per l’Elettronica di Consumo che si tiene ogni anno a Las Vegas, ha destato l’attenzione e la curiosità di molti. Il procedimento è da vera e propria fantascienza, anche se i ricercatori statunitensi ci assicurano che è vera scienza. La cuffia raccoglie le onde cerebrali del guidatore e le analizza per capire quali sono i suoi pensieri in vista dell’azione che sta per compiere al volante.

In tal guisa, la macchina viene a conoscenza delle azioni che il guidatore sta per compiere, prima che queste siano effettivamente in atto, così da agevolarle e nel caso correggerle. E’ questo in particolare la funzione che sta interessando molti appassionati, la possibilità di prevenire errori alla guida. Ad esempio, se l’azione letta nel pensiero dovesse essere sbagliata, l’auto dovrebbe essere in grado di evitare che si compia.

L’auto intelligente di Nissan dovrà infatti essere connessa anche all’ambiente circostante, in tal modo se stiamo per raggiungere una segnaletica di stop e non abbiamo intenzione di fermarci, l’auto ci manda un segnale per avvisarci del pericolo imminente.

