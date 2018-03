Netflix, prossime uscite e primi titoli di aprile, c’è un famoso reboot sci-fi

Già si parla del prossimo mese per gli amanti di Netflix, ma molto ancora c’è da vedere in questo mese di marzo in corso d’opera. Molti titoli ancora ci attendono, ma andiamo subito a vedere quali sono invece le uscite già annunciate per aprile dal colosso dello streaming online.

Netflix aprile, le uscite già annunciate

Sono soltanto tre al momento i titoli che saranno ufficialmente inseriti nel catalogo il prossimo mese, da come si legge sul sito ufficiale dei fans. Il 13 aprile sarà lanciato Come Sunday, film originale Netflix, ecco la trama: Tratto da una storia vera. Il famoso prelato Carlton Pearson si gioca il tutto per tutto quando mette in dubbio la dottrina della Chiesa e viene bollato come eretico. Lo stesso giorno verrà inserita in catalogo anche la serie Chef’s Table: Pastry. Lo show porterà gli spettatori dietro le quinte dei laboratori dei pasticceri internazionali più famosi del mondo. Ogni episodio si concentrerà su un singolo chef, incluso un episodio sulla celebre pasticciera Christina Tosi del Milk Bar. Al momento però il titolo più atteso è Lost in Space, nuova serie originale in arrivo sempre venerdì 13 aprile. In questo reboot della serie fantascientifica degli anni ’60, la famiglia Robinson viene lanciata nello spazio per colonizzare l’unico altro pianeta abitabile della galassia.

Come dicevamo, però, sono davvero tanti i titoli ancora tutti da scoprire per questo mese, andiamo a vedere quali uscite ci attendono in questi giorni:

Jessica Jones 2 (serie tv 8 marzo)

Ladies First (film 8 marzo)

Love 3 (serie tv 9 marzo)

The Outsider (film 9 marzo)

Nailed It (serie tv 9 marzo)

Aico Incarnation (anime 9 marzo)

The Divergent Series: Allegiant (film 9 marzo)

Annientamento (film 12 marzo)

Rick Gervais: Humanity (stand-up comedy 13 marzo)

Children of the Wales (anime 13 marzo)

Tabula Rasa (serie tv 15 marzo)

On My Block (serie tv 16 marzo)

Edha (serie tv 16 marzo)

Beniamino (film 16 marzo)

Take Your Pills (documentario 16 marzo)

Wild Wild Country (docuserie 16 marzo)

The Standups 2 (serie comica 20 marzo)

Game Over, Man (film 23 marzo)

The Mechanism (serie tv 23 marzo)

Santa Clarita Diet 2 (serie tv 23 marzo)

Alexa & Katie (serie tv 23 marzo)

Requiem (serie tv 23 marzo)

Roxanne Roxanne (film 23 marzo)

Captain America Civil War (film 23 marzo)

Zona d0Ombra (film 23 marzo)

The Defiant Ones (film 25 marzo)

Ogni Maledetto Natale (film 28 marzo)

Lemony Snicket 2 (serie tv 30 marzo)

Rapture (docuserie (30 marzo)

Trump: An American Dream (docuserie 30 marzo)

Trailer Park Boys 12 (serie tv 30 marzo)

First Match (film 30 marzo)

Happy Anniversary (film 30 marzo)

L’Attacco dei Giganti (film 30 marzo)

Risvegli (film 31 marzo)

