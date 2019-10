Motorola One Macro, smartphone imminente in arrivo a 220 euro

Nuovo smartphone in arrivo da Motorola, stiamo parlando del One Macro, un device che si colloca nella fascia bassa del mercato e va a completare la serie One con un prodotto che indubbiamente potrebbe comunque accontentare coloro che non vogliono svenarsi per un telefonino. Andiamo a scoprirne le caratteristiche.

Scheda tecnica Motorola One Macro

Lo smartphone sta per essere presentato e lanciato a breve, andiamo a vedere quali sono i rumors che lo caratterizzano.

La commercializzazione avverrà prima nei paesi arabi, poi nel resto del mondo. Schermo OLED da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel.

Lo smartphone presenta tre fotocamere posteriori posizionate nell’angolo superiore sinistro. Motorola ha scelto un sensore principale da 13 megapixel, un sensore da 2 megapixel per le macro e un altro sensore da 2 megapixel per l’effetto bokeh, Un comparto fotografico che quindi offre sicuramente caratteristiche degne di nota.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere anche il processore octa core MediaTek Helio P60, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage. Batteria da 4000 mAh, sistema operativo Android 9. Il prezzo è di 899 ryal per la versione da 4GB di RAM e 64 di storage, equivalenti a 220 euro.

