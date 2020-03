Mappa Coronavirus in Italia, arrestata la crescita esponenziale

Continua il contagio in Italia, il Coronavirus miete vittime su vittime, nell’articolo la mappa dell’Italia, per fortuna si sta comunque evitando la crescita esponenziale del contagio, invertendola la rotta verso una crescita lineare. Si tratta di un cambiamento importantissimo, in quella lineare infatti si addiziona di volta in volta il numero di contagiati, o al massimo lo si moltiplica per due, mentre in quella esponenziale significa moltiplicare ogni numero per se stesso, con una differenza conclusiva che va da qualche centinaia di migliaia a qualche miliardo. In attesa del picco, non ci rimane che stare a casa e rispettare le semplici regole per arginare la minaccia.

Mappa Coronavirus

Lombardia 17,713

Emilia Romagna

4525

Veneto

3214

Piemonte

2341

Marche

1568

Toscana

1330

Liguria

887

Lazio

724

Friuli Venezia Giulia

462

Campania

460

Trento

455

Puglia

383

Bolzano

376

Sicilia

282

Abruzzo

263

Umbria

247

Valle d’Aosta

165

Sardegna

134

Calabria

129

Molise

28

Basilicata 27

Potresti essere interessato anche a Mappa del Coronavirus nel mondo, Italia sempre più infetta