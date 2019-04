ItaliaGuerraBot 2020, alla scoperta del gioco che sta spopolando su Facebook

Si stanno scatenando i giovanissimi su Facebook, la pagina di ItaliaGuerraBot 2020 sta ottenendo un grande successo e ora vanta oltre 60 mila mi piace, ma è un numero che cresce di giorno in giorno in maniera molto consistente.

Gioco ItaliaGuerraBpt su Facebook

Il gioco è la versione italiana di WorldWarBot 2020, in questo caso quindi si gioca alla guerra non con tutto il mondo, ma con le provincie italiane.

Gli iscritti quindi potranno partecipare e conquistare sempre più territori facendo in tal guisa cambiare totalmente la fisionomia dellaitalica. E’ bene precisare che, se vi aspettate un vero e proprio gioco che simuli la guerra con le vostre azioni, siete completamente fuori strada. Come il titolo ben suggerisce, si tratta di un semplice bot, in poche parole ogni ora (solitamente al quinto minuto, esempio 13:05, 14:05, 15:05 e cosi via), il sistema si aggiorna tramite bot, e stabilisce nuovi confini.

La guerra in questo gioco è quindi pilotata da un bot, ma non è del tutto campata in aria e casuale, infatti le possibilità che sia una provincia ad accattare un’altra dipendono da fattori precisi, come ad esempio il numero di pronvincie in prossesso dell’attaccante. Naturalmente, un po’ come nel Risiko classico, si attaccano le provincie confinanti. Ma ecco le regole brevi che appaiono sulla stessa pagina Facebook del gioco.

“Questo è un bot automatico che sceglie una provincia casuale e ne conquista un’altra per conto del suo controllore, scegliendo quella con il centroide più vicino (il centroide è il punto medio del suo perimetro). Questo significa che le probabilità di essere scelti comme attaccanti sono pari al numero di territori controllati.”

Per entrare in contatto con il gioco vero e proprio dovrete mettere like sulla pagina e visitare il gruppo proponendo la richiesta di iscrizione. Vi verrà posta subito la domanda relativa alla vostra provincia di appartenenza.

Potrebbe interessarti anche OnePlus 7 uscirà in tripla versione, ultimi rumors smartphone cinese

Condividi su