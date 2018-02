Huawei MateBook X Pro e Mediapad M5, scheda tecnica e prezzo dei nuovi device

Presentati ieri 26 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona, i nuovi notebook targati Huawei si preannunciano sin da subito device davvero interessanti che meritano la massima attenzione degli appassionati. Stiamo parlando del MateBook X Pro e del Mediapad M5 Series.

Huawei presenta i due nuovi notebook al MWC 2018

Non c’era solo il Galaxy S9 al MWC di Barcellona. In attesa di lanciare il prossimo prodotto leader della gamma smartphone, il P20, Huawei mostra al pubblico i due nuovi device, il primo un notebook, il secondo un tablet. Il design di entrambi i modelli è di prima qualità, esteticamente impeccabili. Il MateBook X Pro vanta la caratteristica di essere il primo notebook al mondo con display FullView. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio la scheda tecnica dei due dispositivi cinesi.

Partiamo dal Huawei MateBook X Pro: display da 13,9 pollici con il nuovo pannello 3K Huawei FullView touch e con un rapporto screen-to-body del 91%. Processore i7/i5 Intel® Core ™ di ottava generazione, scheda grafica NVIDIA® GeForce® MX150 GPU con GDDR5 da 2 GB e una batteria di lunga durata da 57.4Wh (Typical Capacity). Prezzo da 1499 a 1899 euro.

Passiamo ora al Huawei Mediapad M5: display 2K HD con tecnologia ClariVu 5.0-enhanched. Display in due varianti, da 8,4 pollici o 10,8 pollici, processore Kirin 960, batteria da 5.100 mAh per la versione da 8.4 pollici e 7.500 mAh per quella da 10.8 pollici. Prezzo da 390,90 euro a 549,90 euro.

