Google trends 2018, le parole più cercate dagli italiani quest’anno, siamo rovinati

Se gli interessi di un popolo sono ormai rispecchiati dalle ricerche effettuate su Google, allora il quadro del paese in questo 2018 non è il massimo. Ecco i Google trends dell’anno, le parole e le domande che gli italiani hanno fatto di più al motore di ricerca.

Goodle trends 2018

Calcio, grande fratello e domande che palesano lacune inquietanti. Secondo le statistiche gli italiani non sanno cosa significa sessista, ipovedente e filantropo, giusto per citare alcune parole emerse dalla lista. Gli interessi comunque vertono quasi sempre su cose frivole come gossip e festività popolari, insomma, il quadro non è dei migliori. Che poi anche all’estero le cose non vadano nettamente meglio, con gli inglesi che ad esempio si sono completamente rincitrulliti con Meghan Markle, beh, questo è un altro discorso. Del resto, ogni mondo è paese. Ecco i trend del 2018 per le ricerche degli italiani su Google:

Parole più cercate

Mondiali

Marchionne

Cristiano Ronaldo

Fabrizio Frizzi

Grande Fratello

Governo

Elezioni 4 marzo

Sanremo

Avicii

Davide Astori

Personaggi più cercati

Marchionne

Ronaldo

Frizzi

Avicii

Astori

Modric

Fioretti

Markle

Toffa

Marina Ripa di Meana

Eventi più cercati

Mondiali

Elezioni 4 marzo

Sanremo

Ponte Morandi

Giro d’Italia

Olimpiadi Invernali

Champions League

Eclissi 27 luglio

Festa della mamma

Wimbledon

Parole più cercate con domanda “cosa significa”

Sessista

Ipovedente

LOL

Filantropo

Scopofobia

Impeachment

Eskere

Brexit

Cherofobia

Ministro senza portafoglio

Domante più frequenti

Si festeggia l’8 marzo

I giocatori hanno un segno rosso in faccia

Fedez e J-Ax hanno litigato

Ilary Blasi ha la parrucca

Asia Argento non conduce più X Factor

Si dice ferragosto

È morto Avicii

Nina Moric non può vedere il figli

L’Uruguay ha 4 stelle

I datteri di mare sono proibiti

