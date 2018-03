Galaxy Note 9, niente lettore sotto il display, per quello c’è Vivo X20 UD

Archiviati i rumors sul Galaxy S9 ormai in uscita, ecco che le indiscrezioni si concentrano tutte sul nuovo phablet di casa Samsung, stiamo parlando del Galaxy Note 9. Già da settimane vi avevamo anticipato che la caratteristica più attesa non ci sarebbe stata, ora sembra arrivare la conferma anche Ming-Chi Kuo di KGI Securities, niente lettore di impronte sotto il display.

Galaxy Note 9, niente lettore sotto il display, ma c’è Vivo

Troppo difficile implementare una tale tecnologia nel display di Galaxy Note 9, questa la motivazione secondo l’analista di KGI, motivazione che avevamo già dato tempo addietro, quindi niente di nuovo. Insomma, pare proprio che il prossimo phablet sudcoreano non potrà presentare quella caratteristica tanto attesa che tutti già pregustavano. Se proprio non potete fare a meno di questa tecnologia, allora non vi resta che ripiegare sul X20 UD di Vivo. E’ questo infatti al momento il primo smartphone al mondo con lettore di impronte digitali posizionato sotto il display.

Potrebbe interessarti anche: Huawei P20, la versione Pro potrebbe essere lo smartphone dell’anno

Scommettiamo che vi abbiamo incuriositi, andiamo quindi a vedere quali sono le caratteristiche di questo device. Il display di Vivo X20 UD è di 6,43” Full HD+ (1.080 x 2.160 pixel, 18: 9) Super AMOLED. 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili fino a 256 con MicroSD. CPU Qualcomm Snapdragon 660 con GPU Adreno 512. Batteria da 3.800 mAh con fast charging, sistema operativo Android 7.1.1 Nougat con Funtouch OS 3.2. Fotocamera anteriore da 12 megapixel f/2.0 con soft LED flash, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel f/1.8, OIS + 5 megapixel. Il device è disponibile in Cina dal primo febbraio a 3.598 yuan, circa 460€.

Rumors Galaxy Note 9

Cosa sappiamo invece del Galaxy Note 9? Si vocifera che saranno 4 i sensori per il comparto fotografico, ovvero una fotocamera standard centrale e tre fotocamere dal diametro più piccolo sul lato. La fotocamera posteriore dovrebbe raggiungere i 16 MP, mentre quella posteriore 12 MP. Tagli di memoria da 256 GB e 512 GB (entrambi con tecnologia UFS 2.1 o superiore), moduli RAM da 6 o da 8 GB.

Potrebbe interessarti anche: Caricare lo smartphone, ecco i consigli per non fare errori e rovinare la batteria

Condividi su