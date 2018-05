FIFA World Cup 18, il DLC gratis sta per arrivare, data e novità

Ci siamo, il momento è ormai vicino, l’attesa cresce, ma sta finalmente per essere saziata. FIFA 18, il gioco di calcio più amato al mondo, sta per lanciare un aggiornamento davvero super, si tratta del DLC dei mondiali di calcio in Russia, World Cup 2018.

FIFA 18, il DLC che tutti vogliono

Quali sono le novità che il prossimo aggiornamento di FIFA 18 porterà al gioco? Innanzitutto, partiamo dalla data della release, il rilascio sarà effettuato il 29 maggio, dunque ampiamente prima dei mondiali in Russia che inizieranno ufficialmente il 14 giugno e termineranno il 15 luglio con la finalissima del torneo. Ora possiamo concentrarci sulle novità che il nuovo aggiornamento renderà disponibili nel gioco. Innanzitutto, il torneo stesso, ovvero la modalità World Cup, sarà infatti possibile giocare per conquistare la coppa del mondo e scegliendo naturalmente una nazione a nostro piacimento, anche una che non è davvero partecipante di questa edizione.

Per intenderci, potremo finalmente vedere l’Italia giocare le partite di questo mondiale russo, e fingere che la tragedia calcistica della nostra nazionale contro la Svezia non sia mai avvenuta. Ma ora torniamo alla realtà e andiamo a vedere quali sono anche le altre funzioni disponibili in questo nuovo DLC che, ricordiamolo, è assolutamente gratuito, un regalo incredibile da parte di EA per tutti i suoi fans.

Oltre all’interfaccia grafica reale del torneo World Cup 18, saranno presenti le 12 nazionali nuove che parteciperanno alla competizione e che prima non erano state inserite nel gioco: si tratta di Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Giappone, Iran, Marocco, Nigeria, Panama, Perù, Senegal, Serbia e Tunisia. Ritoccate in maniera consistente anche le maglie delle altre nazionali partecipanti. Aggiunti anche ben 11 nuovi stadi russi che faranno da cornice al mondiale. Cosa volete di più? DLC disponibile per Xbox One, PC, Switch e PlayStation 4 e soprattutto, download completamente gratis.

